Премьер Австралии: AUKUS даст странам ЕС новые возможности в Индо-Тихоокеанском регионе

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что трехстороннее партнерство его страны, США и Великобритании - AUKUS - это новая возможность для сотрудничества стран Евросоюза с государствами Индо-Тихоокеанского региона. Об этом глава правительства сказал в среду в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

"Европа стремится играть более значительную роль в [Индо-Тихоокеанском] регионе, и новое партнерство, которое мы создали с США и Соединенным Королевством, - это возможность для более активного участия и более широкого вовлечения европейских стран в сотрудничество с регионом. Вместе с другими европейскими странами мы сможем сделать больше, и эти <...> новые возможности открываются благодаря партнерству AUKUS, основанному на партнерских отношениях с двумя самыми давними союзниками Австралии", - сказал Моррисон.

Австралийский премьер также признал, что расторжение контракта на строительство подводных лодок, о котором Австралия объявила после создания партнерства AUKUS, стало "разочарованием для Франции". "У нас никогда не было простого способа отказаться от этого контракта, но <...> мы выполним все свои обязательства в рамках условий его расторжения. Австралия поступит правильно с точки зрения наших обязательств", - сообщил глава правительства.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму более чем 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.