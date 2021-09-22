СБУ подключилась к расследованию покушения на первого помощника президента Украины

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подключилась к оперативным мерам в деле о покушении на первого помощника украинского президента Сергея Шефира. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь спецслужбы Артем Дехтяренко.

"СБУ совместно с Национальной полицией и Управлением госоохраны выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Ранее в среду МВД Украины сообщило, что около 10:00 (совпадает с мск) недалеко от села Лесники [под Киевом] была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. Как отметило ведомство, ведется розыск стрелявших, проводится полицейская спецоперация. В МВД уточнили, что в автомобиль выпущено 10 пуль. В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц". Как сообщил депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель.