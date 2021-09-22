{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СБУ подключилась к расследованию покушения на первого помощника президента Украины

Проводятся следственно-оперативные мероприятия

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подключилась к оперативным мерам в деле о покушении на первого помощника украинского президента Сергея Шефира. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь спецслужбы Артем Дехтяренко.

"СБУ совместно с Национальной полицией и Управлением госоохраны выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Ранее в среду МВД Украины сообщило, что около 10:00 (совпадает с мск) недалеко от села Лесники [под Киевом] была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. Как отметило ведомство, ведется розыск стрелявших, проводится полицейская спецоперация. В МВД уточнили, что в автомобиль выпущено 10 пуль. В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц". Как сообщил депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель.

Теги
Украина
Офис Зеленского считает покушение на помощника попыткой убийства ключевого члена команды
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что связывает покушение на Шефира с политикой главы государства
Офис Зеленского считает покушение на помощника попыткой убийства ключевого члена команды
Читать полностью