В ООН заявили, что рассмотрят запрос талибов на смену постпреда при организации

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Аккредитационный комитет ООН рассматривает запрос пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено) в РФ на смену постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщил в среду журналистам министр иностранных дел и обороны председательствующей в Совете Безопасности ООН Ирландии Саймон Коувени.

"Письмо талибов передано в аккредитационный комитет, мы должны подождать необходимое для его рассмотрения время", - сказал он.

Как сообщил ранее ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, "Талибан" обратился в ООН, выразив намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, и направил кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина для утверждения в должности постпреда Афганистана при организации. Аккредитационный комитет 76-й сессии был сформирован на прошлой неделе, традиционно в него входят Россия, США, Китай, а также шесть государств, избираемых от различных частей мира. Комитет принимает решения относительно кандидатуры постоянного представителя страны при ООН, а также об аккредитации ее делегации на неделю высокого уровня.