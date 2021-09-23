Республиканцы из Конгресса США поговорили с лидером сопротивления Афганистана

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Линдси Грэм и член Палаты представителей Конгресса США Майк Уолтц от той же партии провели разговор с лидером сопротивления в Афганистане Ахмадом Масудом. Об этом говорится в совместном заявлении политиков, опубликованном в среду на сайте Уолтца.

"Было большой честью поговорить с Ахмадом Масудом, возглавляющим Фронт национального сопротивления в Афганистане. Мы были рады услышать, что он сохраняет приверженность сопротивлению жестокости "Талибана" [движение запрещено в РФ] и защите базовых прав и свобод человека", - говорится в сообщении конгрессмена. По их словам, после этой беседы им стало ясно, что радикальное движение крайне непопулярно в Афганистане. Когда именно состоялся разговор, не уточняется.

Уолтц и Грэм считают, что "Талибан" не должен быть признан международным сообществом и Соединенными Штатами, поскольку "правительство и вооруженные силы талибов состоят из "Аль-Каиды" [запрещенная в РФ террористическая организация] и других террористических группировок". Политики призвали администрацию президента США Джо Байдена не соглашаться с предложениями передать им представительство страны в ООН.

Как указывает газета The Hill, в августе эти двое политиков призвали президента признать в качестве представителей легитимного правительства Афганистана Ахмада Масуда и бывшего вице-президента Амруллу Салеха.