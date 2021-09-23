Постоянные члены СБ ООН обсудили Иран и Афганистан

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН обсудили на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоры по ядерной программе Ирана, ответные действия на ситуацию в Афганистане и пандемию. Об этом сообщила в Twitter глава британского МИД Элизабет Трасс.

"Возглавила встречу пяти постоянных членов СБ ООН в Нью-Йорке", - написала министр, проиллюстрировав пост эмодзи с флагами стран, входящих в Совбез ООН на постоянной основе - Великобритании, Китая, России, США и Франции. "В повестке: переговоры по ядерной программе Ирана, координированный ответ на Афганистан, COVID-19", - добавила Трасс.

Перед встречей британский министр провела встречу с главной МИД России Сергеем Лавровым, где были подняты эти же темы.