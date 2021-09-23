Зеленский заявил, что на Украине больше не будет "олигархической ветви власти"

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после принятия Верховной радой так называемого закона об олигархах заверил, что в стране больше не будет "олигархической ветви власти", так как ее представителям придется стать "чистым бизнесом". Заявление главы государства опубликовано в четверг в его Telegram-канале.

"Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 [голосов] "за" от "слуг народа" и 279 "за" в целом в парламенте - это правильный сигнал. Олигархической ветви власти на Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом", - написал он.

Зеленский пояснил, что, по его мнению, кроме трех ветвей власти - законодательной, исполнительной и судебной - на Украине "в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи". Глава государства заявил, что олигархи "покупали политическое влияние" и "использовали политиков ради своих интересов". Теперь же, полагает президент, "благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством". Он также сообщил, что принятию закона предшествовало "много давления на депутатов, очень много интриг и даже шантажа".

Ранее украинский парламент принял президентский проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Законопроектом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.