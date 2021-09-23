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Во Франции заявили, что выход из кризиса в отношениях Парижа и Вашингтона требует времени

Решение проблемы будет зависеть от конкретных дел, отметил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Урегулирование кризиса между Вашингтоном и Парижем, возникшего после создания Австралией, Великобританией и США нового партнерства в сфере безопасности, потребует времени и конкретных дел. Об этом говорится в распространенном в четверг МИД Франции сообщении по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

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"Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во французском постоянном представительстве при ООН обсудил формы и главные темы углубленных консультаций между двумя странами с целью восстановления доверия, - указали в ведомстве. - Отметив, что первым этапом урегулирования стал телефонный разговор президентов двух стран, министр констатировал, что выход из кризиса потребует времени и конкретных дел".

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в среду вечером телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Они, в частности, обсуждали разрыв Австралией многомиллиардного контракта с Францией на создание подводных лодок в пользу партнерства с США и Великобританией. Согласно итоговому коммюнике, президенты решили начать процесс обстоятельных двусторонних консультаций для повышения доверия. Лидеры двух стран планируют встретиться в Европе в конце октября, "чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса".

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