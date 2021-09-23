Блинкен и Ле Дриан обсудили Стратегию ЕС по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили вопросы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе на встрече в четверг на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Они обсудили стратегию ЕС по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, которую Соединенные Штаты приветствуют, а также необходимость тесного сотрудничества [США] с Францией и другими европейскими союзниками и партнерами, действующими в регионе. Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили наши общие цели в Сахеле", - отметил дипломат.

"После [телефонной] беседы между президентом [США Джо] Байденом и президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан обсудили планы обстоятельных двусторонних консультаций по вопросам стратегической важности", - добавил Прайс.

Позднее Блинкен сообщил в Twitter, что обсудил с Ле Дрианом Афганистан. "Мы обсудили наши двусторонние отношения. Мы также обсудили наши продолжающиеся усилия в Афганистане и общие цели в Сахеле", - написал госсекретарь.

В МИД Франции по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран заявили, что урегулирование кризиса между Вашингтоном и Парижем, возникшего после создания Австралией, Великобританией и США нового партнерства в сфере безопасности, потребует времени и конкретных дел.

Отношения США и Франции

Макрон провел в среду вечером телефонные переговоры с Байденом. Они, в частности, обсуждали разрыв Австралией многомиллиардного контракта с Францией на создание подводных лодок в пользу партнерства с США и Великобританией. Согласно итоговому коммюнике, президенты решили начать процесс обстоятельных двусторонних консультаций для повышения доверия. Лидеры двух стран планируют встретиться в Европе в конце октября, "чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.