Reuters: власти США заявляют, что объединение Quad не имеет ничего общего с AUKUS

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. "Четырехсторонний диалог по безопасности" (Quad - Австралия, Индия, США и Япония) не имеет ничего общего с новым партнерством в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США AUKUS. Об этом сообщил в четверг агентству Reuters источник в администрации США, говоря о первом очном саммите "четверки", который пройдет в пятницу в Вашингтоне.

Чиновника попросили прокомментировать, как "четверка" может быть связана с новым партнерством. "Это [Quad] отдельная группа, не имеющая ничего общего с недавно созданным AUKUS. Это неформальное объединение. В нем не решаются проблемы безопасности", - ответил он. Однако, продолжил представитель вашингтонской администрации, вопросы региональной безопасности будут подниматься на саммите в пятницу, но они не находятся в центре внимания объединения.

Говоря об AUKUS, представитель исполнительной власти отметил, что США уверены в способности тесно сотрудничать с Европой в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, "многие страны Индо-Тихоокеанского региона рассматривают шаги США в регионе как необходимый ответ на стремительное наращивание военного потенциала Китая", которое вызвало в их среде беспокойство.

Повестка встречи

Как ожидается, отметил представитель администрации США, главы государств 24 сентября обсудят прогресс, который удалось достигнуть в таких областях, как инфраструктура, здравоохранение и кибербезопасность. "У нас есть то, что мы называем результатами в области инфраструктуры, более широкого участия в сфере здравоохранения, науки и технологий, космоса, киберпространства", - сказал чиновник.

"Мы будем говорить о разных вещах, включая региональную безопасность, но мы также будем говорить о наших целях в области образования, инфраструктуры", - добавил он. По словам представителя вашингтонской администрации, лидеры стран "четверки" будут развивать темы прошедшего в марте по видеосвязи саммита.

Так, будет поднят вопрос о реализации задач по распространению вакцин от COVID-19, который обсуждался на прошлом саммите. Кроме того, главам государств будет "много что сказать о дальнейших шагах в отношении вакцин в Индо-Тихоокеанском регионе", добавил чиновник, отказавшись сообщать подробности. Он назвал важным обязательство, взятое на прошлом саммите "четверки", поставить миллиард доз вакцин от COVID-19 по всей Азии к концу 2022 года. Однако данная инициатива застопорилась после того, как Индия, где должны были производиться вакцины, пострадала от масштабного распространения нового коронавируса и приостановила весь экспорт вакцин. "Очевидно, что в течение лета в Индии были проблемы. Но мы считаем, что будет важно реализовать те задачи, которые мы тогда [в марте] обозначили", - подчеркнул американский чиновник. Индийский власти ранее сообщили, что готовы в ближайшее время возобновить поставки препарата.

На саммите, по словам представителя исполнительной власти США, будет "свободный обмен мнениями", во время которого у четырех лидеров появится возможность открыто поговорить о "современных вызовах, своих надеждах и стремлениях". "На наших глазах происходит налаживание и усиление связей между нашими четырьмя странами, - сказал он. - Мы пытаемся создать возможность для более свободного обмена мнениями".

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в марте этого года состоялся первый виртуальный саммит лидеров "четверки".