Трамп намерен оспаривать вызов на допрос в Конгресс своих помощников

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп намерен оспаривать вызов в Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США для дачи показаний четырех своих бывших помощников по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении республиканца.

В частности, бывший глава Белого дома намерен апеллировать к праву сотрудников администрации не рассказывать о своей работе там, а также "другим основаниям, ради блага страны".

При этом Трамп отметил, что ждет, когда упомянутый комитет вызовет на допрос представителей движений "Антифа" и Black Lives Matter за "разрушения, которые они принесли, громя управляемые демократами города по всей Америке".

Ранее Специальный комитет сообщил, что письма с требованием явиться для дачи показаний перед Конгрессом были направлены бывшему главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу, помощнику Трампа Дэниэлу Скавино, отвечавшему за коммуникацию в социальных сетях, экс-сотруднику Министерства обороны Кэшу Пателю и бывшему советнику 45-го президента США Стивену Бэннону. Конгрессмены требуют, чтобы свидетели явились по повестке в ближайшие недели.

О причастности свидетелей к событиям на Капитолийском холме

Согласно данным комитета, занимая высокую должность в администрации, Медоуз общался с должностными лицами на тему отмены результатов президентских выборов или предотвращения их утверждения. В пресс-релизе указано, что он также поддерживал связь с организаторами событий у Конгресса США 6 января.

Предполагается, что Скавино вместе с Трампом присутствовал на встрече 5 января, где обсуждались способы убедить членов Конгресса не утверждать результаты состоявшихся выборов. Кроме того, он сообщал о готовящемся митинге в соцсетях, призывая американцев "стать частью истории".

Кэш поддерживал связь с Пентагоном накануне событий 6 января и был вовлечен в обсуждения среди руководителей оборонного ведомства по поводу организации безопасности в районе Капитолийского холма. По данным, полученным в ходе расследования, Бэннон неоднократно призывал Трампа сосредоточить усилия на предотвращении утверждения результатов выборов.

О штурме Капитолия

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. По данным журнала Newsweek, по делу о январских беспорядках в Вашингтоне задержано не менее 642 человек. На данный момент почти 50 человек признали себя виновными по обвинениям, связанным с насилием, причем девять сознались в совершении тяжких преступлений. Подавляющее большинство обвиняемых были освобождены в ожидании суда, но около 75 все еще находятся под стражей.