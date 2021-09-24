СМИ: телефоны пяти французских министров прослушивались системой Pegasus

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Следы мобильной программы для электронного шпионажа Pegasus обнаружены в телефонах не менее пяти французских министров и одного дипломатического советника Елисейского дворца. Об этом сообщили в пятницу интернет-портал Mediapart, специализирующийся на журналистских расследованиях, и Agence France-Presse (АFP).

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны. Что мы знаем о Pegasus project

Согласно полученным ими сведениям, вредоносная программа была введена в телефоны дистанционно в 2019 и 2020 годах. Следы ее были выявлены специалистами французских разведслужб после того, как в 2021 году стало известно о фактах широкого использования рядом стран этого созданного в Израиле программного обеспечения.

Прослушивание велось в отношении министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра территориального планирования Жаклин Гуро, министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди, министра заморских территорий Себастьена Лекорню, министра-делегата при министре экологического перехода, ответственного за жилищное строительство Эмманюэли Варгон.

18 июля базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. В свою очередь британская газета The Guardian, участвовавшая в масштабном журналистском расследовании, отмечала, что целями слежки могли быть ряд глав государств и международных организаций. В частности, были названы имена президентов Франции Эмманюэля Макрона и ЮАР Сирила Рамапосы, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса и главы Евросовета Шарля Мишеля.