Премьер Австралии полагает, что "четверка" готова к взаимодействию с Китаем

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон полагает, что страны, участвующие в Четырехстороннем диалоге по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония), стремятся повысить благосостояние людей в Индо-Тихоокеанском регионе и готовы к взаимодействию с Китаем. Об этом он заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

На вопрос, какой сигнал посылают участники состоявшегося в Вашингтоне саммита "четверки" Пекину, Моррисон ответил: "Четверка" - это партнер как для Китая, так и для любой другой страны в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы здесь для того, чтобы сделать регион более сильным, процветающим и стабильным". "Это позитивная инициатива, направленная на повышение благосостояния людей в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил он.

По словам Моррисона, участники вашингтонской встречи обсудили, в частности, совместные программы по борьбе с пандемией нового коронавируса, обстановку в Афганистане и противодействие изменению климата.

Встречи на ежегодной основе

Лидеры государств - участников Четырехстороннего диалога по безопасности намерены проводить свои встречи на ежегодной основе, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы договорились впредь проводить встречи на высшем уровне каждый год", - отметил он. Глава японского правительства подчеркнул, что стороны также договорились укреплять сотрудничество в областях развития инфраструктуры, космоса и чистой энергетики. Суга отметил, что прошедший саммит стал очень важным для достижения общей цели - реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

По словам японского премьера, лидеры четырех государств обсудили вопросы COVID-19, распространения авторитаризма и то, как в свете этих проблем защитить мир и стабильность.

Четырехсторонний диалог (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит "четверки". В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате.

Для участия в нынешней встрече Quad в Вашингтон прибыли премьер-министры Индии, Австралии и Японии Нарендра Моди, Скотт Моррисон и Ёсихидэ Суга.