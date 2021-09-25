Талибы приветствовали разрешение Минфина США на поставки гуманитарной помощи в Афганистан

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приветствует решение Министерства финансов Соединенных Штатов опубликовать генеральные лицензии, позволяющие проводить операции по отправке гуманитарной помощи в Афганистан с талибами и их союзником - диверсионным формированием "Сеть Хаккани". Об этом написал в субботу на своей странице в Twitter назначенный радикалами представитель афганского МИД во временном правительстве страны Абдул Кахар Балхи.

"Мы приветствуем решение США, позволяющее различным национальным и международным структурам и банкам осуществлять поставки продовольствия и медикаментов в "Исламский эмират Афганистан" [самоназвание талибов]. Мы надеемся, что все страны и международные организации, включая США, будут укреплять отношения с афганским правительством, а также обеспечат поставки гуманитарной помощи народу Афганистана", - подчеркнул Абдул Кахар Балхи.

24 сентября Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало две генеральные лицензии, позволяющие проводить операции с "Талибаном" и "Сетью Хаккани". Как указали в ведомстве, в операциях по предоставлению гуманитарной помощи могут принимать участие правительство США и неправительственные организации, ООН, Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца, Африканский, Азиатский, Европейский, Межамериканский банки реконструкции и развития.