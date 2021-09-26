Юнкер не ждет коренных изменений в европейской политике после выборов в Германии

Юнкер полагает, что и после ухода действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель с поста главы правительства Германия останется дружественной страной по отношению к Европе. Во время пребывания на посту канцлера Меркель дала понять, что европейская интеграция является частью смысла существования Германии. "Так и останется, - подчеркнул Юнкер в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke. - После нее [Меркель] антиевропейской политики быть не может". "Независимо от того, кто станет канцлером - Олаф Шольц (кандидат от социал-демократов) или Армин Лашет (кандидат от блока ХДС/ХСС), - оба добьются успеха", - считает экс-глава Еврокомиссии.

Вместе с тем политик выразил восхищение стилем Меркель во время ее работы на мировой арене. "Она всегда была готова выслушать, она относилась ко всем серьезно", - констатировал Юнкер. "Даже в Европейском совете глав правительств у нее никогда не возникало ощущения, что маленькие государства менее важны, чем большие, она говорила со всеми на равных", - продолжил он, добавив, что отчасти этим объясняется успех канцлера ФРГ в европейской политике.

Тем не менее Юнкер заметил, что порой у них с Меркель возникали разногласия. "После столь длительного периода [взаимодействия] мы ведь почти как старая супружеская пара. Время от времени мы спорили, как иногда бывает в хорошем браке. Но она никогда не превращала сиюминутные разногласия в личный конфликт", - подытожил бывший председатель ЕК.

Кроме того, Юнкер акцентировал внимание на том, что Меркель обладает уникальной выдержкой и всегда умеет слушать. "Она порой меняла свою позицию, чтобы учесть общеевропейское положение, хотя иногда и колебалась. Но она никогда не стучала кулаком по столу как глава правительства Германии, впрочем, в этом и не было необходимости", - заключил Юнкер, работавший с Меркель на уровне Евросоюза в течение почти 14 лет - до 2013 года будучи главой правительства Люксембурга, а с 2014 по 2019 год в качестве председателя Еврокомиссии.

В воскресенье в ФРГ проходят парламентские выборы. В 08:00 (09:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки. Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Согласно последним опросам, с минимальным преимуществом лидирует Социал-демократическая партия Германии с ее кандидатом Шольцем, за ней следует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с Лашетом. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики.