Германия в ожидании смены власти. Канцлерство Ангелы Меркель подходит к концу

Во время выборов в Бундестаг 2017 года в Берлине тоже проходил марафон. Он полностью затмил предвыборную атмосферу в германской столице, не говоря уже о том, что многие жители города утром сначала отправились на дистанцию.

В Берлине 25 и 26 сентября, несмотря на выборы в Бундестаг, проходит Берлинский международный марафон. В субботу проводятся соревнования на роликовых коньках и детский забег, в воскресенье - главная дисциплина, включающая в себя бег на 42 км 195 м, езду на инвалидных колясках.

На марафоне сходство этих и предыдущих выборов в Бундестаг заканчивается. Тогда социологические институты предрекали однозначную победу консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Ангелы Меркель, который в итоге и выиграл с внушительным преимуществом у социал-демократов (СДПГ), получив 32,9% голосов. Второе место досталось СДПГ с 20,5%, третье - "Альтернативе для Германии" (АдГ) с 12,6%. Далее разместились свободные демократы (СвДП, либералы) с 10,7%, Левая партия (ЛП) с 9,2% и "Зеленые" с 8,9%.

В этом году ожидается крайне упорная борьба между СДПГ и ХДС/ХСС. Разница между ними, согласно последнему опросу, составляет всего 1 п. п. в пользу социал-демократов, но примерно 25% (а по некоторым исследованиям - 35%) немцев еще не определились, и тут возможны любые сюрпризы. Исход голосования полностью открыт.

Эра Меркель подошла к концу

Окончание канцлерства Ангелы Меркель для Германии - цезура, в политическом Берлине сейчас говорят о поворотном моменте. В 2000 году - ко времени, когда она стала лидером христианских демократов, - партия безнадежно "устарела": основной избирательной базой были пожилые люди. С каждым новым электоральным периодом умирало больше сторонников ХДС, чем прибавлялось новых молодых. К тому же происходили социальные изменения: на протяжении десятилетий снижалась роль сельскохозяйственного сектора в экономике страны, а именно там были самые верные приверженцы ХДС. Церковь также теряла и теряет свое значение для германского общества. Иными словами, как в 2000-х годах отмечали исследователи, "консервативная среда исчезала".

Тогдашняя глава ХДС быстро уловила необходимость кардинального изменения партийного курса, проводила регулярные встречи с экспертами социологических институтов. В итоге Меркель либерализировала партию и добилась того, что та стала более привлекательной для женщин, молодежи и людей с высшим образованием. Она реформировала экологическую политику, модернизировала семейную, а в социальной повестке больше ориентировалась на социал-демократов. ХДС стала "ведущей партией женщин" в стране, многие посты в федеральном правительстве и в регионах заняли женщины.

Все это способствовало успеху христианских демократов, а зенит пришелся на выборы в Бундестаг 2013 года, когда блок ХДС/ХСС едва не достиг абсолютного парламентского большинства, набрав много голосов среди женщин и группы населения младше 30 лет. Рейтинг популярности Меркель взлетел до невероятного уровня, ни одним канцлером с 1990 года немцы еще не были так довольны, как ей.

Но стратегия Меркель имела и обратную сторону: ХДС потерял своих верных сторонников, перешедших в том числе на сторону "Альтернативы для Германии". Не удалось христианским демократам найти убедительного ответа на такой вызов, как изменение климата, в связи с чем они стали терять голоса в пользу более радикальных в этой части "Зеленых".

Олаф Шольц на неожиданном взлете

Почти 25 лет прошло с тех пор, как социал-демократы "выгнали" ХДС/ХСС из Ведомства федерального канцлера и заставили консерваторов уйти в оппозицию. В 1998 году Герхарду Шрёдеру удалось победить Гельмута Коля. Спустя 16 лет после эры Меркель социал-демократ Олаф Шольц может стать новым канцлером от СДПГ.

При этом долгое время - последние годы - победа социал-демократов казалась чем-то невероятным. Во время нынешней избирательной кампании уровень поддержки партии часто "зависал" на уровне 15%.

После ухода с поста главы СДПГ Андреа Налес в 2019 году последовал неожиданный ход - социал-демократы выбрали двух сопредседателей, пойдя по пути "Зеленых": ими стали представители "левого крыла" - Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен. Шольц дуэтом с Кларой Гайвиц проиграл. Казалось, партии грозят новые смутные времена, но нет - руководство ясно поддержало кандидатуру Шольца на пост канцлера от СДПГ и сознательно ушло в тень.

Занимающий в нынешнем правительстве посты вице-канцлера и министра финансов Шольц не спешил с резкими заявлениями в период избирательной кампании, представлял себя "Меркель 2.0" и своей спокойной позицией расположил к себе многих немцев.

Самое серьезное испытание для Лашета

Кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС, председателя христианских демократов Армина Лашета в его политической карьере часто недооценивали - пожалуй, чаще, чем какого-либо другого политика Германии. Он привык проигрывать, но затем снова добиваться своего. В 1994 году Лашет был избран в Бундестаг, победив в своем одномандатном округе. Четырьмя годами позже он уступил и пошел в Европарламент. В 2010 году ему пришлось отойти от борьбы за пост главы фракции ХДС в ландтаге Северного Рейна - Вестфалии.

Потерпел неудачу, когда захотел стать председателем регионального подразделения партии. И тем не менее Лашет продолжал идти к цели, за что журнал "Шпигель" его даже назвал "резиновым человеком", который всегда отскакивает от удара в стену. В 2017 году возглавляемое им подразделение ХДС в Северном Рейне - Вестфалии победило на выборах в ландтаг, и он сменил на посту премьера земли социал-демократку Ханнелоре Крафт.