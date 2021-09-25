Германия в ожидании смены власти. Канцлерство Ангелы Меркель подходит к концу

В Берлине 25 и 26 сентября, несмотря на выборы в Бундестаг, проходит Берлинский международный марафон. В субботу проводятся соревнования на роликовых коньках и детский забег, в воскресенье - главная дисциплина, включающая в себя бег на 42 км 195 м, езду на инвалидных колясках.
Во время выборов в Бундестаг 2017 года в Берлине тоже проходил марафон. Он полностью затмил предвыборную атмосферу в германской столице, не говоря уже о том, что многие жители города утром сначала отправились на дистанцию.
На марафоне сходство этих и предыдущих выборов в Бундестаг заканчивается. Тогда социологические институты предрекали однозначную победу консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Ангелы Меркель, который в итоге и выиграл с внушительным преимуществом у социал-демократов (СДПГ), получив 32,9% голосов. Второе место досталось СДПГ с 20,5%, третье - "Альтернативе для Германии" (АдГ) с 12,6%. Далее разместились свободные демократы (СвДП, либералы) с 10,7%, Левая партия (ЛП) с 9,2% и "Зеленые" с 8,9%.
В этом году ожидается крайне упорная борьба между СДПГ и ХДС/ХСС. Разница между ними, согласно последнему опросу, составляет всего 1 п. п. в пользу социал-демократов, но примерно 25% (а по некоторым исследованиям - 35%) немцев еще не определились, и тут возможны любые сюрпризы. Исход голосования полностью открыт.
Эра Меркель подошла к концу
Окончание канцлерства Ангелы Меркель для Германии - цезура, в политическом Берлине сейчас говорят о поворотном моменте. В 2000 году - ко времени, когда она стала лидером христианских демократов, - партия безнадежно "устарела": основной избирательной базой были пожилые люди. С каждым новым электоральным периодом умирало больше сторонников ХДС, чем прибавлялось новых молодых. К тому же происходили социальные изменения: на протяжении десятилетий снижалась роль сельскохозяйственного сектора в экономике страны, а именно там были самые верные приверженцы ХДС. Церковь также теряла и теряет свое значение для германского общества. Иными словами, как в 2000-х годах отмечали исследователи, "консервативная среда исчезала".
Тогдашняя глава ХДС быстро уловила необходимость кардинального изменения партийного курса, проводила регулярные встречи с экспертами социологических институтов. В итоге Меркель либерализировала партию и добилась того, что та стала более привлекательной для женщин, молодежи и людей с высшим образованием. Она реформировала экологическую политику, модернизировала семейную, а в социальной повестке больше ориентировалась на социал-демократов. ХДС стала "ведущей партией женщин" в стране, многие посты в федеральном правительстве и в регионах заняли женщины.
Все это способствовало успеху христианских демократов, а зенит пришелся на выборы в Бундестаг 2013 года, когда блок ХДС/ХСС едва не достиг абсолютного парламентского большинства, набрав много голосов среди женщин и группы населения младше 30 лет. Рейтинг популярности Меркель взлетел до невероятного уровня, ни одним канцлером с 1990 года немцы еще не были так довольны, как ей.
Но стратегия Меркель имела и обратную сторону: ХДС потерял своих верных сторонников, перешедших в том числе на сторону "Альтернативы для Германии". Не удалось христианским демократам найти убедительного ответа на такой вызов, как изменение климата, в связи с чем они стали терять голоса в пользу более радикальных в этой части "Зеленых".
Олаф Шольц на неожиданном взлете
Почти 25 лет прошло с тех пор, как социал-демократы "выгнали" ХДС/ХСС из Ведомства федерального канцлера и заставили консерваторов уйти в оппозицию. В 1998 году Герхарду Шрёдеру удалось победить Гельмута Коля. Спустя 16 лет после эры Меркель социал-демократ Олаф Шольц может стать новым канцлером от СДПГ.
При этом долгое время - последние годы - победа социал-демократов казалась чем-то невероятным. Во время нынешней избирательной кампании уровень поддержки партии часто "зависал" на уровне 15%.
После ухода с поста главы СДПГ Андреа Налес в 2019 году последовал неожиданный ход - социал-демократы выбрали двух сопредседателей, пойдя по пути "Зеленых": ими стали представители "левого крыла" - Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен. Шольц дуэтом с Кларой Гайвиц проиграл. Казалось, партии грозят новые смутные времена, но нет - руководство ясно поддержало кандидатуру Шольца на пост канцлера от СДПГ и сознательно ушло в тень.
Занимающий в нынешнем правительстве посты вице-канцлера и министра финансов Шольц не спешил с резкими заявлениями в период избирательной кампании, представлял себя "Меркель 2.0" и своей спокойной позицией расположил к себе многих немцев.
Самое серьезное испытание для Лашета
Кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС, председателя христианских демократов Армина Лашета в его политической карьере часто недооценивали - пожалуй, чаще, чем какого-либо другого политика Германии. Он привык проигрывать, но затем снова добиваться своего. В 1994 году Лашет был избран в Бундестаг, победив в своем одномандатном округе. Четырьмя годами позже он уступил и пошел в Европарламент. В 2010 году ему пришлось отойти от борьбы за пост главы фракции ХДС в ландтаге Северного Рейна - Вестфалии.
Потерпел неудачу, когда захотел стать председателем регионального подразделения партии. И тем не менее Лашет продолжал идти к цели, за что журнал "Шпигель" его даже назвал "резиновым человеком", который всегда отскакивает от удара в стену. В 2017 году возглавляемое им подразделение ХДС в Северном Рейне - Вестфалии победило на выборах в ландтаг, и он сменил на посту премьера земли социал-демократку Ханнелоре Крафт.
В борьбе за пост председателя ХДС он победил Фридриха Мерца, которого порой считали фаворитом, в гонке за право выдвинуть кандидатуру на должность канцлера от ХДС/ХСС - Маркуса Зёдера. При этом в поддержку последнего постепенно стали выступать тяжеловесы ХДС, включая главу Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа. Казалось, борьба проиграна, однако Лашет не сдался и ни на йоту не уступил.
В данном случае Лашет при проигрыше теряет все - пост главы христианских демократов и премьера Северного Рейна - Вестфалии. Еще такой возможности стать канцлером у него, пожалуй, больше не будет, поэтому и борьбу он поведет за место главы правительства до конца, попытавшись даже в случае поражения сформировать коалицию в составе ХДС/ХСС, "Зеленых" и свободных демократов, с которыми у него хорошие связи.
Если СДПГ выиграет у ХДС/ХСС с Лашетом со значительным преимуществом, то ему ничего не останется, кроме как уйти в отставку.
Бербок и разрушенная мечта о должности канцлера
В то же время "Зеленые" упустили исторический шанс занять пост канцлера или хотя бы стать второй по популярности партией Германии. Их кандидат Анналена Бербок больше не говорит ничего о планах занять должность главы правительства, хотя продолжает утверждать, что ее цель - руководить новым кабмином.
Партия так и не смогла отойти от скандалов, которые преследовали Бербок. Еще весной они в рейтингах лидировали, но затем показатели начали последовательно снижаться, и сейчас уровень их поддержки всего примерно 15-17%. СМИ выяснили, что Бербок своевременно не задекларировала свои доходы за 2018-2020 годы, а также узнали, что некоторые пункты, указанные в ее биографии, не соответствуют действительности. Кроме того, в книге Бербок "Сейчас. Как мы обновим нашу страну" обнаружили плагиат. Все это не могло не отразиться на популярности "Зеленых".
Однако никто, пожалуй, уже не сомневается, что они войдут в будущее правительство, вопрос только, во главе с кем и при участии каких партий. "Любимым" партнером "Зеленых" считается Социал-демократическая партия Германии. ХДС/ХСС они хотели бы видеть в оппозиции. Поскольку позиции Левой партии и "Зеленых" по многим пунктам расходятся, с точки зрения "экологов", лучшим вариантом будет коалиция, которую в Германии называют "Светофор" (СДПГ, "Зеленые" и СвДП - по цветам, символизирующим партии).
Либерал Кристиан Линднер
"Лучше вообще не править, чем править неправильно", - эту фразу после выборов в Бундестаг произнес председатель либералов Кристиан Линднер после того, как в ноябре 2017 года его партия решила выйти из коалиционных переговоров с ХДС/ХСС и "Зелеными" и тем самым едва не ввергла республику во внутриполитический кризис, заставив консерваторов и социал-демократов при посредничестве президента Франка-Вальтера Штайнмайера снова пойти на формирование "большой коалиции", которая правит в Германии сейчас.
Линднер во время избирательной кампании представляет себя человеком, который верен своим принципам. По его словам, СвДП важно содержание, а не посты.
Сам же он не скрывает, что готов занять в случае участия в правительстве пост министра финансов. В конце предвыборной гонки он подверг критике консерваторов, что в целом необычно, поскольку СвДП считается "естественным союзником" ХДС/ХСС. Многие наблюдатели увидели в этом готовность лидера либералов пойти на "Светофор".
Как бы там ни было, очевидно, что при создании правящей коалиции вряд ли удастся пройти мимо СвДП.
Надежды Левой партии и изоляция правых
Цель Левой партии заключалась в том, чтобы получить по итогам выборов в Бундестаг более 10% голосов. Однако она остается недостижимой - уровень поддержки партии в последнее время падал и составляет сейчас около 5-6%. То есть ЛП вообще стоит опасаться того, что она не преодолеет пятипроцентный барьер и не попадет в парламент.
Руководство Левой партии мечтает о возможном первом участии в правительстве Германии, которое могут сформировать "левые и левоцентристы" - СДПГ, "Зеленые" и ЛП. Левая партия надеется, что ее как минимум пригласят на зондирующие переговоры о коалиции. Ее лидеры прежде всего напоминают, что по многим пунктам в социальной сфере программы трех партий совпадают.
Правые популисты из "Альтернативы для Германии", можно не сомневаться, снова пройдут в Бундестаг, пусть и с определенными потерями. Сейчас их рейтинг составляет около 11%. В Бундестаге нынешнего созыва АдГ является крупнейшей оппозиционной фракцией.
Однако все остальные ведущие партии отказываются от какого бы то ни было сотрудничества с АдГ, основной темой которой во время предвыборной гонки остается проблема миграции.
Вячеслав Филиппов