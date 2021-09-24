Выборы в Германии: чего ждать России и миру от кандидатов?

Вячеслав Филиппов — о позициях претендентов в канцлеры ФРГ и их партий относительно отношений с РФ, США, Китаем, Францией и Польшей

Описание Кандидаты на выборах канцлера Германии в 2021 году © Tobias Schwarz/Pool via AP

Парламентские выборы в Германии все ближе, и политический истеблишмент в мире обращает пристальный взор на Берлин: всех волнует, по какому пути в ближайшие четыре года будет идти ведущая страна Европы без Ангелы Меркель — самой влиятельной женщины на планете. Будь то финансовый кризис, ситуация с мигрантами, Brexit, кризис на Украине — ФРГ всегда была на передовых ролях в процессе поиска решений. В то же время в предвыборных гонках в самой Германии внешняя политика практически никогда не играла роли, и нынешняя избирательная кампания не стала исключением. Пенсии, минимальный рабочий заработок, внутренняя безопасность, рост цен на жилье, цифровизация и развитие инфраструктуры — вот основные темы нынешней гонки. К ним можно еще отнести глобальную борьбу с изменением климата, но и она зачастую рассматривается скорее во внутреннем измерении, в частности как проблема сохранения рабочих мест. Лишь мимоходом, без особого содержания, упоминались ситуация в Афганистане и "Северный поток — 2". Во время теледебатов основных кандидатов в канцлеры внешняя политика вовсе фактически была исключена. Никто не будет спорить, что Германия играет важную роль на мировой арене — она входит в объединение семи экономически развитых стран и является членом Группы двадцати. Но отдельно стоит отметить пять стран, для которых исход выборов в ФРГ имеет особое значение, — это Россия, США, Китай, Франция и Польша. Продолжится ли диалог России и Германии? Германо-российские отношения достигли к концу правления Меркель низшей точки и уверенно двигались к ней последние года два-три, хотя Москва и Берлин всегда поддерживали и поддерживают диалог. Громкое убийство гражданина Грузии в берлинском парке Малый Тиргартен, ситуация вокруг блогера Алексея Навального, обвинения в кибератаках, взаимная высылка дипломатов, обстановка на Украине — все это отравляло атмосферу позитивного сотрудничества двух стран. Тем не менее в Москве, скорее всего, будут скучать по Меркель, которая постоянно ратовала, несмотря ни на какие разногласия, за диалог и, нужно признать, отстаивала до конца "Северный поток — 2".

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Кандидаты от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — Олаф Шольц и Армин Лашет — в случае прихода к власти, по всей видимости, продолжат курс действующего канцлера на сохранение диалога с Россией по взаимовыгодным направлениям. Шольц — социал-демократ, член партии, в которой большинство считает правильной формулу, которую породил Вилли Брандт (занимал пост канцлера ФРГ с 1969 по 1974 год), — изменения через сближение. Лашет знаком Москве, ранее он неоднократно говорил о необходимости активизировать сотрудничество с РФ, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты. Он выражал убеждение, что "Россия является частью общеевропейского дома", выступал в поддержку проекта "Северный поток — 2". После избрания председателем ХДС Лашет, правда, несколько ужесточил тон, в частности, заявив, что Россия "во многих отношениях является противником" Запада. Но, думаю, подобные заявления в большей степени были направлены на то, чтобы склонить на свою сторону "ястребов" собственной партии. По мнению известного немецкого политолога Александра Рара, "будущее правительство, если его возглавит Лашет или Шольц, будет придерживаться решений правительства Меркель". Он, однако, полагает, что социал-демократ "будет более прагматичным" к РФ, нежели его конкурент из ХДС. Рар также высказал уверенность в том, что новый кабмин с Лашетом или Шольцем во главе продолжит оказывать политическую поддержку "Северному потоку — 2". Позиция Бербок Особого внимания в части отношений с Россией заслуживает кандидат в канцлеры от "Союза-90" и "Зеленых" Анналена Бербок с ее крайне агрессивной риторикой и резкими заявлениями в адрес Москвы. Она, как и вся природоохранная партия, открыто выступает против "Северного потока — 2", но в то же время ее критика порой непоследовательна. Требуя остановить проект, который призван увеличить поставки энергоресурса в Европу, она недавно на фоне роста стоимости газа фактически обвинила Россию в его нехватке. Для Бербок Москва виновна и в массовом бегстве сирийцев в Европу. Она даже призывала использовать "Северный поток — 2" в качестве рычага давления на РФ в привязке к ситуации в Сирии. При этом нужно исходить из того, что "Зеленые", скорее всего, войдут в будущее правительство ФРГ, не исключено (но и не факт), что им достанется пост главы МИД, то есть они напрямую смогут участвовать в формировании внешнеполитической повестки. Если ХДС/ХСС и СДПГ придерживаются так называемой реальной политики, то в основе мировоззрения "Зеленых" как партии лежат ультралиберальные ценности, которые мало соотносятся с "реальной политикой" и даже противоречат ей.

Одним из примеров непоследовательности внешнеполитического курса "Зеленых" могут послужить заявления их сопредседателя Роберта Хабека. В конце мая в ходе поездки на Украину он высказался о необходимости поставок Киеву оборонительного вооружения — и это несмотря на то, что в предвыборной программе "Зеленые" выступают "за рестриктивный экспорт европейских вооружений в регионы, где идет война". Призыв Хабека спровоцировал критику со стороны представителей других партий, непонимание главы МИД Хайко Мааса, и в итоге "Зеленым" пришлось оправдываться. Причем Хабек — сопредседатель в принципе пацифистской партии — еще и сфотографировался на линии соприкосновения в Донбассе в каске. "Зеленых" можно назвать "ястребами" и в отношении Китая. Представители партии резко критикуют Пекин за предполагаемые нарушения прав человека, ситуацию вокруг уйгуров, новый закон о нацбезопасности. В этой связи приход к власти в ФРГ "Зеленых" вряд ли обрадует КНР. Новая роль для Франции и Польши? Среди европейских стран самое пристальное внимание к выборам в Германии, по всей видимости, обращают ее непосредственные соседи и партнеры по "Веймарскому треугольнику" — Франция и Польша. Насколько на руку им политическая стабильность в ФРГ? Германия сейчас — локомотив и лидер ЕС, но коалиционные переговоры, которые, судя по всему, затянутся на месяцы, вызовут определенную сдержанность Берлина во внешней политике, в том числе и в Европе, и могут привести к вакууму, который, как ожидается, поспешит заполнить прежде всего Париж. Президентские выборы во Франции не за горами — в апреле 2022 года. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон наверняка перед ними захочет разыграть карту лидера единой Европы, в то время как в ФРГ будет только формироваться правительство и разрабатываться внешнеполитическая линия. У Франции, которая сейчас все-таки уступает роль ведущей державы ЕС Германии, появляется шанс занять лидирующую позицию. В этой связи не исключено, что из Парижа будет оказываться некоторое давление на Берлин в процессе распределения постов между партиями в будущем кабмине ФРГ, в первую очередь должности главы МИД. Не случайно, и Шольц, и Лашет перед выборами посетили Елисейский дворец. Что касается Варшавы, то отношения Германии и Польши в конце канцлерства Меркель значительно ухудшились, в том числе из-за требований о репарациях за преступления нацистов в годы Второй мировой войны и позиции ФРГ по "Северному потоку — 2". В Берлине однако не видят юридических оснований для каких-либо выплат и подвергают критике предполагаемые ущемления в Польше прав секс-меньшинств. Итогом разногласий между Федеративной Республикой и соседней страной стал демарш польской стороны — отказ президента Анджея Дуды встретиться с Меркель во время ее визита в Варшаву.

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Возможное вхождение в будущее правительство ФРГ "Зеленых", выступающих за вывод атомного оружия США с территории Германии, власти Польши, как представляется, не преминут использовать для усиления собственных позиций в НАТО, представляя Варшаву как гаранта европейской безопасности. Ранее уже звучали предложения перебросить в Польшу ядерное оружие из Германии и разместить американские войска в случае их вывода из ФРГ. Неудобная коалиция для США Участие "Зеленых" в кабмине ФРГ по причине их требований вывести ядерное оружие должно вызывать беспокойство у США. Но еще большую тревогу в Вашингтоне и в НАТО — а альянс и так в последнее время изрядно потрясывает — породит возможное формирование в Германии так называемой красно-зелено-красной (или левой) правящей коалиции в составе социал-демократов, "Зеленых" и Левой партии (ЛП). Последняя в принципе считает необходимым общую смену парадигм во внешней политике и призывает создать вместо НАТО новую структуру безопасности с привлечением России. Такой правящий альянс после выборов в Бундестаг пока многим кажется маловероятным, но перспектива его формирования сохраняется. Это может произойти в том случае, если Свободная демократическая партия (СвДП) не пойдет на коалицию с СДПГ и "Зелеными" или заупрямится во время коалиционных переговоров. Ее программа во многом не совпадает с программами социал-демократов и "экологов", особенно по пунктам в социальной сфере. О чем говорится в предвыборных программах? В части внешней политики в предвыборной программе блока ХДС/ХСС подчеркивается необходимость усиления существующих международных структур, таких как ООН и НАТО. США, с точки зрения консерваторов, должны и впредь оставаться важнейшим внешнеполитическим партнером Германии. ХДС/ХСС намерен стремиться к укреплению восточноевропейских партнеров, в том числе Украины, что можно понимать как ясный сигнал в направлении России. Блок поддерживает санкции в отношении Москвы, но тем не менее выступает за сохранение диалога с ней прежде всего по международной повестке, таким глобальным вопросам, как защита климата. С точки зрения ХДС/ХСС, самым серьезным вызовом для ЕС на мировой арене является Китай. Консерваторы готовы работать с Пекином, как и с Москвой, во взаимовыгодных областях, но намерены решительно противодействовать его попыткам расширить свое влияние в Европе. Также отмечается, что блок против полноправного членства Турции в ЕС, но поддерживает стремление к тесному сотрудничеству с Анкарой. В оборонной политике ХДС/ХСС объявил долгосрочной целью полный отказ от размещения в Европе баллистических ракет средней дальности полета (в Германии понимается под этим 800–5500 км) и крылатых ракет с ядерными боеголовками. ХДС/ХСС привержен выполнению обязательств в рамках НАТО и повышению военных расходов до 2% от национального ВВП. Социал-демократы в своей программе отмечают необходимость укрепления суверенитета ЕС и повышения его независимости от третьих стран. Они, как и "Зеленые", и либералы, требуют отказа от принципа единогласного принятия решений в европейской внешней политике.