Исход предвыборной борьбы внутри ХДС/ХСС Германии решен. Но кто выиграл?

Вячеслав Филиппов — о том, как в коалиции урегулировали конфликт по выдвижению на пост канцлера

Описание Председатель партии Христианско-демократического союза Армин Лашет © AP Photo/Michael Sohn

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет во вторник официально стал единым кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг, намеченных на 26 сентября. Это произошло после того, как его конкурент Маркус Зёдер, лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС), отказался от своих амбиций в свете решения правления ХДС. Которое после более шести часов ожесточенных дискуссий повторно поддержало своего лидера 31 голосом. За кандидатуру Зёдера высказались девять человек, воздержались шестеро. Однако в блоке налицо раскол — большинство рядовых членов ХДС, как и депутатов фракции консерваторов в Бундестаге, поддерживает Зёдера, и разочарование решением федерального правления велико. Первое, что придется сделать новоиспеченному кандидату в канцлеры, — это объединить сторонников и противников в рядах собственной коалиции — ХДС и ХСС, — а это обещает быть непростой задачей. Хронология событий Когда Лашет 22 января стал председателем христианских демократов, рейтинг ХДС составлял солидные 37%. Будучи премьером самой населенной земли ФРГ, Северного Рейна — Вестфалии, он казался "естественным" кандидатом в канцлеры и преемником Меркель. Но ситуация полностью изменилась. Прошедшие 14 марта земельные выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце обернулись настоящей катастрофой для партии. ХДС показал худший для себя результат в этих германских регионах за всю историю. Этому предшествовал коррупционный скандал: несколько депутатов блока, как предполагается, получали комиссионные в многотысячном размере со сделок по закупкам защитных масок.

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На фоне локдауна и коррупционного скандала рейтинг ХДС упал ниже 30%. Снизилась и популярность Лашета, который считается сторонником курса канцлера Ангелы Меркель. Число тех в партии, кто хотел выдвинуть кандидатом в канцлеры Зёдера — сильного и энергичного политика, — значительно выросло. В конечном итоге премьер Баварии отважился выдвинуть собственную кандидатуру и 11 апреля заявил о соответствующем решении. Несмотря на несколько раундов переговоров, лидеры "сестринских" партий не смогли договориться по вопросу, кто же из них станет претендентом на высокий пост. Даже после того, как 12 апреля правление ХДС в первый раз поддержало Лашета, Зёдер не пошел на попятную, отметив, что выступает против принятия решения "за кулисами". Его заявление подвергли резкой критике в руководстве ХДС, однако существенного изменения ситуации не произошло. Основная цель Зёдера с самого начала заключалась в том, чтобы перевести решение вопроса во фракцию ХДС/ХСС в Бундестаге, где большинство депутатов поддерживало его кандидатуру. Лашет же всеми силами старался противодействовать этому, таким образом оставив решение за правлением ХДС, что ему и удалось. Представитель ХСС никогда раньше не был канцлером ФРГ. В 1979 году тогдашнему лидеру баварской партии Францу Йозефу Штраусу удалось заручиться поддержкой фракции ХДС/ХСС в Бундестаге и стать единым кандидатом. Однако уже в следующем году консерваторы проиграли социал-демократам. В 2002 году его судьбу повторил еще один представитель ХСС Эдмунд Штойбер. Милостью Зёдера Лашета выдвинули отнюдь не потому, что партия, ее функционеры и члены считали его наилучшим кандидатом. Руководство приняло, по сути, вынужденное решение. ХДС не мог себе позволить потерять еще одного председателя в такие короткие сроки и всего за несколько месяцев до выборов в Бундестаг. Ранее после ряда скандалов и снижения рейтинга консерваторов с этого поста ушла Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Если смотреть шире, то настоящим победителем из борьбы за право возглавить список ХДС/ХСС на выборах вышел именно Зёдер. Великодушно отказавшись от своей кандидатуры, он фактически ничего не потерял, но лишь расширил свое влияние в консервативном блоке. Лашет правильно заметил, что "ХДС не выиграет эти выборы без ХСС и наоборот".

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В случае обрушения рейтинга консерваторов или провала на выборах в Бундестаг ХСС обвинит в неудачах именно Лашета и партию, как старшего партнера. Министр финансов Баварии Альберт Фюраккер во вторник так и заявил: "Ответственность за отказ от предложения [Зёдера возглавить список на выборах] лежит на ХДС". Можно с уверенностью сказать, что теперь христианские демократы будут получать из Баварии гораздо больше "советов" и увещеваний. Для Лашета выдвижение является чуть ли не последним шансом занять пост канцлера, и проигранная Зёдеру борьба стоила бы ему всего — поста председателя ХДС точно, а в дальнейшем, возможно, и должности главы Северного Рейна — Вестфалии. Но что было бы, если бы консерваторы в итоге выбрали Зёдера кандидатом в канцлеры? Премьер Баварии в таком случае рисковал бы подорвать всю модель существования Христианско-социального союза. ХСС является особой региональной партией, которая входит в правительство ФРГ и действует лишь в Баварии, а ХДС — в остальных 15 землях страны. На посту канцлера Зёдер не смог бы проводить региональную политику, защищать интересы Баварии в большей степени, нежели других земель. Не исключено, что ХСС тогда стал бы терять свои позиции у себя на родине. Как это удается Лашету? Рейтинг блока ХДС/ХСС из-за ситуации вокруг кандидатуры на пост канцлера сократился за неделю на семь процентных пунктов — до 21%. На первое место вышли "зеленые" с 28%, свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного институтом Forsa по заказу телеканала RTL II. Последние исследования показывают, что Лашет не пользуется популярностью даже у себя в Северном Рейне — Вестфалии, где большинство предпочло бы видеть на посту канцлера Зёдера. Однако не стоит переоценивать опросы. Перед избранием председателем ХДС рейтинг Лашета временами был ниже, чем у основных конкурентов за пост лидера партии — Фридриха Мерца и Норберта Рёттгена. Однако теперь о них почти никто и не вспоминает. Министр здравоохранения Йенс Шпан казался достойным кандидатом в канцлеры, но и он ушел в тень на фоне спорных карантинных мер.

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