Анналену Бэрбок выбрали кандидатом в канцлеры ФРГ от партии "зеленых"

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Сопредседатель "Союза-90" / "Зеленых" Анналена Бэрбок станет кандидатом в канцлеры ФРГ от этой германской политической силы на предстоящих выборах в Бундестаг (германский парламент). Такое решение принято в понедельник по итогам заседания федерального правления "экологов".

"Настал момент сказать, что кандидатом в канцлеры будет Анналена Бэрбок", - объявил на пресс-конференции сопредседатель объединения Роберт Хабек. Окончательно претендент будет утвержден на федеральном съезде "зеленых", который намечен на 11-13 июня.

Сейчас, согласно опросам, рейтинг "зеленых" составляет 21-23%, они по популярности среди партий занимают второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

В случае если природоохранная партия войдет в следующее правительство Германии на правах младшего партнера, Бэрбок может стать вице-канцлером и занять важный министерский пост, например возглавить МИД ФРГ. Она известна своими резкими высказываниями в адрес России и ее руководства и выступает против реализации проекта "Северный поток - 2".

В частности, ранее Бэрбок призывала власти ФРГ выработать "ясную позицию" по отношению к Москве и обвиняла действующего главу ХДС Армина Лашета в излишней симпатии к России. Она также считает, что Берлин должен отказаться от политической поддержки "Северного потока - 2", поскольку проект, по ее мнению, "является серьезной атакой на интересы в области безопасности, в том числе, восточноевропейских соседей" ЕС. Бэрбок безуспешно попыталась провести в Бундестаге резолюцию против строительства газопровода.

Окончательно претендент от "зеленых" будет утвержден на федеральном съезде партии, который намечен на 11-13 июня. Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября текущего года. В них не будет участвовать действующая канцлер Ангела Меркель. Пока консерваторы не определились со своим кандидатом - на формирование кабинета претендуют глава ХДС Армин Лашет и лидер ХСС Маркус Зёдер. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц.