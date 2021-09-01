Станет ли канцлером снова социал-демократ: перед выборами в ФРГ зреет сенсация

Описание Здание Бундестага © EPA-EFE/HAYOUNG JEON

Меньше месяца осталось до самых, пожалуй, важных в единой Европе выборов (26 сентября) — в германский Бундестаг, по итогам которых будет создано новое правительство ФРГ и избран новый канцлер. Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выдвигать не стала и ранее заявила о намерении вообще после формирования следующего кабмина уйти из политики. Германию после 16 лет правления "железной фрау" ждет новая эра: какой она будет, зависит от исхода голосования. Правящие партии — консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — в последнее время оказались под давлением как никогда в послевоенной истории Федеративной Республики. Несколько лет назад на политический небосклон стремительно ворвалась правопопулистская "Альтернатива для Германии", добившаяся впечатляющего успеха на востоке страны и в значительной мере потеснившая СДПГ в некоторых землях бывшей ГДР. Весной фурора наделали "зеленые", которые во главе с кандидатом в канцлеры Анналеной Бербок, казалось, были готовы занять прочное первое место в рейтинге популярности среди германских партий на волне дискуссии о проблемах изменения климата. Все уже заговорили о Бербок как следующем канцлере и перебирали всевозможные варианты коалиций. Однако затем рейтинг "зеленых" начал последовательно снижаться и сейчас составляет всего примерно 17–18%. Одной из причин стали скандалы, которые преследовали Бербок. Сначала СМИ выяснили, что она своевременно не задекларировала свои доходы за 2018–2020 годы, впоследствии — что некоторые пункты, указанные в биографии кандидата, не соответствуют действительности. Кроме того, в ее книге "Сейчас. Как мы обновим нашу страну" обнаружили плагиат. Все это не могло не отразиться на популярности "зеленых". Многие представители природоохранной партии хотели бы вообще видеть в качестве кандидата в канцлеры не Бербок, а сопредседателя Роберта Хабека. Проблемы консервативного блока Сходная проблема сложилась и в консервативном ХДС/ХСС. В апреле единым кандидатом в канцлеры от блока стал председатель христианских демократов Армин Лашет. Это произошло после того, как его конкурент Маркус Зёдер, лидер баварского Христианско-социального союза, отказался от своих амбиций. Однако в блоке произошел раскол — большинство рядовых членов ХДС, как и депутатов фракции консерваторов в Бундестаге, поддерживало Зёдера, и разочарование решением федерального правления ХДС, выступавшего за Лашета, было велико. Тогда многие консерваторы требовали перенести голосование по кандидатуре во фракцию блока в Бундестаге, на что руководство ХДС все же не пошло. Объединить своих сторонников и противников в рядах блока Лашету не удалось до сих пор, а борьба за право возглавить консерваторов отняла драгоценное время, которое было необходимо для проведения подготовки к избирательной кампании. Позже скандалы нагнали и лидера ХДС — как и Бербок, его поймали на небрежном цитировании при написании книги, пусть речь и не шла о столь откровенном плагиате.

Но самую главную ошибку лидер христианских демократов допустил во время поездки с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером в один из районов, пострадавших от наводнения. В то время как глава государства выступал с соболезнованиями, Лашет на заднем плане непринужденно смеялся, что было снято на камеры. Кадры облетели всю Германию. Как итог его имидж в значительной степени пострадал. Проблема Лашета заключается также в самой манере ведения предвыборной борьбы. Ее суть сводится к тому, чтобы не наделать серьезных ошибок на финишной прямой, так что резких заявлений, в частности о возможном изменении нынешнего курса Меркель, он старается избегать. Лашет в целом считается последователем ее линии, в то время как не только многие члены ХДС/ХСС, но и большая часть избирателей хотели бы "нового начала" в политике Берлина по многим вопросам внутренней и внешней повестки. По данным инсайдеров, в рядах блока растет напряжение и даже обсуждается крайний вариант — смена кандидата на заключительном этапе перед голосованием. Странная предвыборная борьба Период предвыборной борьбы — это всегда, как говорят в Германии, праздник демократии, когда политики предлагают смелые идеи, перспективные проекты и представляют свое видение дальнейшего развития страны и общества. Во время последних выборов ее "подпортила" действующий канцлер Ангела Меркель, которая во многом свела кампанию в 2017 году к трем словам: "Вы [избиратели] меня знаете". И большинство избирателей действительно понимало, кому обязано преодолением финансового кризиса, стремительным развитием германской экономики, созданием миллионов рабочих мест. Согласно данным опроса, представленного в начале августа телеканалом АРД, три четверти граждан ФРГ считают, что Меркель "в общем и целом была хорошим канцлером". Сейчас же "мутти" уходит, а предвыборная кампания вертится вокруг вещей, мягко говоря, не столь важных для Германии и мира, — в ней мало внешней политики и политики безопасности, НАТО, темы выстраивания отношений с Россией, Китаем, путей преодоления международных конфликтов, развития ЕС, цифровизации, демографического вопроса и даже борьбы с изменением климата.

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Пресса и общественность в первую очередь обсуждают не содержание предвыборных программ, но плагиат в книге Бербок, ситуацию, когда как-то у нее в прямом эфире вырвалось крепкое словечко после выступления на предвыборном мероприятии, внутрипартийную борьбу с Хабеком. Тема наводнения, которая, как казалось, должна была добавить серьезности предвыборной борьбе, в большей степени поднималась в связи с неподобающим поведением Лашета на фоне выступающего Штайнмайера. Сам кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС старается представить себя продолжателем курса Меркель и ничего кардинально нового не предлагает, лишь бы не отпугнуть потенциального избирателя. В Германии нынешнюю кампанию уже назвали "предвыборной борьбой вокруг мелочей", когда никто в действительности не выражает новаторских идей, не держит программные речи. Даже "зеленые" с их до сих пор кардинальными мерами по борьбе с глобальным потеплением отмалчиваются, а Бербок уже ничего не говорит о необходимости введения запрета на авиарейсы на короткие расстояния и повышения цен на бензин. Можно сказать, кандидаты не мобилизуют, а демобилизуют избирателей. Только один человек ведет открытую предвыборную борьбу — это премьер Баварии Зёдер, который, очевидно, был крайне раздосадован тем, что кандидатом в канцлеры консерваторы выдвинули не его, а Лашета. Лидер ХСС не страшится таких чувствительных тем, как понижение налогов, ужесточение или ослабление коронавирусных ограничений. Не исключено, что в случае провала на выборах в Бундестаг Зёдер обвинит в неудачах Лашета и ХДС и еще громче будет заявлять о себе. Слабости конкурентов — выигрыш для Шольца Предвыборная борьба могла бы стать совсем скучной и неинтересной, если бы не интрига: на заключительном этапе стремительный рывок сделали социал-демократы, которые вот уже более недели, согласно ряду опросов, возглавляют рейтинг популярности среди партий ФРГ. Еще недавно они занимали третье место со скудными 13–15%, а теперь опережают ХДС/ХСС и продолжают по пунктику добавлять день ото дня. Как это удалось? Во многом благодаря кандидату в канцлеры, действующему вице-канцлеру и министру финансов Олафу Шольцу. Когда его выбрали претендентом в канцлеры от СДПГ и он открыто заявил о стремлении победить на выборах, многие обозреватели, по всей видимости, лишь усмехнулись, посчитав, что шансы 63-летнего политика равны нулю. В 2019 году он выставлял свою кандидатуру на пост сопредседателя СДПГ (дуэтом вместе с Кларой Гайвиц), но проиграл. Тем не менее никакого раздора в партии перед выборами не произошло: нынешние руководители — Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен — сейчас сознательно полностью отошли на задний план, предоставив сцену Шольцу, социал-демократы в отличие от ХДС/ХСС и "зеленых" сплотились вокруг своего кандидата. СДПГ стала первой германской партией, которая определилась с претендентом в канцлеры, в итоге у нее было больше времени для подготовки к избирательной кампании.