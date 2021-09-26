Беннет: Израиль действовал на Западном берегу против готовивших теракты радикалов ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Израильские силовики провели в воскресенье операцию против оперативников радикального палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, которые готовили теракты против израильтян. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"Сегодня ночью силы безопасности провели операцию в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) против террористов ХАМАС, которые собирались осуществить теракты в ближайшее время. Бойцы и командиры действовали, как от них ожидалось, вступили в бой, и мы полностью их поддерживаем", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Палестинское агентство Maan ранее сообщило, что четыре палестинца были убиты в воскресенье в ходе рейдов израильских военных на Западном берегу, еще несколько человек получили огнестрельные ранения. Израильская радиостанция Kan сообщает, что в ходе операции против инфраструктуры ХАМАС на Западном берегу, которая проводилась в пяти районах, включая города Дженин и Рамаллу, были задержаны четверо оперативников этой радикальной палестинской организации, после чего начались столкновения и перестрелки. По данным радиостанции, израильские военные готовятся к отражению возможного ракетного удара из сектора Газа, который с 2007 года находится под контролем движения ХАМАС.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.