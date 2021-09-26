Первое заседание нового Бундестага предположительно состоится 26 октября

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Бундестага нового, 20-го, созыва состоится предположительно 26 октября. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на администрацию парламента ФРГ.

Во время учредительного заседания будут выбраны председатель Бундестага и его заместители. 26 октября является последним днем, когда, согласно германскому законодательству, должен собраться новый парламент. Параграф 39 Основного закона предусматривает, что первое заседание должно пройти в течение 30 дней после выборов.

Парламентские выборы проходят в воскресенье в ФРГ. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От партии "Союз-90"/"Зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания полномочий вовсе уйти из политики.