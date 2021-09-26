Офицера и солдата армии Израиля ранили в ходе операции на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Офицер и военнослужащий спецподразделения Армии обороны Израиля получили ранения в воскресенье в ходе операции по задержанию готовивших теракты активистов радикального палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Офицер и боец спецподразделения были серьезно ранены в воскресенье во время столкновений с вооруженными боевиками во время рейдов по задержания террористов, принадлежащих к военной структуре ХАМАС, которые планировали теракты в непосредственном будущем. Военнослужащие эвакуированы для лечения в госпиталь", - говорится в заявлении военных. В пресс-службе добавили, что начато расследование инцидента.

Палестинское агентство Maan ранее сообщило, что четыре палестинца были убиты в воскресенье в ходе рейдов израильских военных на Западном берегу, еще несколько человек получили огнестрельные ранения. Израильская радиостанция Kan сообщает, что в ходе операции против инфраструктуры ХАМАС на Западном берегу, которая проводилась в пяти районах, были задержаны четверо оперативников этой радикальной палестинской организации, после чего начались столкновения и перестрелки. По данным Kan, израильские военные готовятся к отражению возможного ракетного удара из сектора Газа, который с 2007 года находится под контролем движения ХАМАС.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. При активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.