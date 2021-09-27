Баварские консерваторы показывают худший результат на выборах в Бундестаг с 1949 года

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Партия Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с ее председателем, премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, согласно предварительным данным, показывает худший результат на выборах в Бундестаг с 1949 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные ЦИК.

После подсчета голосов во всех 46 избирательных округах в Баварии ХСС набрал лишь 31,7%, что примерно на семь процентных пунктов меньше по сравнению с федеральными выборами 2017 года, когда баварские консерваторы получили 38,8% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), наоборот, несколько улучшила свой прежний результат - за нее проголосовали 18% избирателей (в 2017 году - 15,3%). На третьем месте расположилась партия "Союз-90/"зеленые" с 14,1% (9,8% четыре года назад).

Далее следуют Свободная демократическая партия (СвДП) с 10,5% (плюс 0,3 п. п.), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 9% (минус 3,4 п. п.), центристская партия "Свободные избиратели" с 7,5% (плюс 4,8 п. п.) и Левая партия с 2,8% (минус 3,3 п. п.). Таким образом, "левые" не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы пройти в парламент. Тем не менее результаты могут быть скорректированы.

В воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Согласно данным экзитполов, которые опубликовали телеканалы ARD и ZDF, победу с минимальным преимуществом одерживают социал-демократы, ХДС/ХСС занимает второе место. Самыми вероятными вариантами новой правящей коалиции на данный момент являются "светофор" из СДПГ, "зеленых" и либералов и альянс из ХДС/ХСС, "зеленых" и либералов (коалиция "Ямайка" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки).