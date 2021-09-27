Генсек социал-демократов ФРГ уверен, что его партия должна формировать правительство

"Нужно четко сказать, что именно СДПГ занимает первое место. Мы выиграли выборы", - отметил он. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) он назвал "главным проигравшим" по итогам выборов в Бундестаг. По его словам, социал-демократы быстро начнут переговоры о будущей коалиции, чтобы канцлером стал Олаф Шольц.

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Генсек Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль уверен, что именно у его политической силы, а не у консерваторов, есть мандат на формирование будущего правительства. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала ARD .

По предварительным данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает по итогам парламентских выборов 206 мест в Бундестаге из 735, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 196. "Зеленые" получают 118 мест, Свободная демократическая партия - 92, "Альтернатива для Германии" - 83, Левая партия - 39. Один мандат получит региональная партия Союз южношлезвигских избирателей. Это политическое объединение представляет интересы датского и фризского национального меньшинства в земле Шлезвиг - Гольштейн, на партию не распространяется правило 5-процентного барьера.

СДПГ по итогам выборов получает наибольшее число голосов - 25,7%. Консерваторов поддержали 24,1%, что является худшим для них результатом в истории.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Кто будет в них участвовать, пока не решено. Предполагается, что руководить такими переговорами будет партия, набравшая большинство голосов. Она будет решать, кого привлекать к ним. Наблюдатели сходятся во мнении, что партия "зеленых" будет в новом правительстве при любом раскладе. По итогам выборов в 2017 году до вступления в должность нового кабмина прошло 172 дня.