В Баварии зарегистрировали самую высокую среди всех земель ФРГ явку на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Самая высокая среди всех 16 германских федеральных земель явка на выборах в Бундестаг (парламент ФРГ) была зарегистрирована в Баварии. Об этом в понедельник сообщает федеральная избирательная комиссия.

но канцлерство ему пока не гарантировано

Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ, но канцлерство ему пока не гарантировано

По ее информации, явка избирателей в Баварии составила 79,8%, что немного выше, чем на предыдущих федеральных выборах в 2017 году (тогда пришло 78,1%). На втором месте по числу желающих проголосовать на выборах расположилась федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн с показателем в 78,3%. Вместе с тем отмечается, что самая низкая явка зарегистрирована в Саксонии-Анхальт - 67,9%.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. Явка составила 76,6%, что несколько выше, чем в 2017 году (76,2%). По данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии набрала на парламентских выборах 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 24,1%. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю.

В Бундестаг нового, 20-го, созыва также проходят "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Как ожидается, первыми их проведут между собой либералы и "зеленые".