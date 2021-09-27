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"Зеленые" в Германии намерены начать переговоры о коалиции с СДПГ

Сопредседатель экологической партии Роберт Хабек сообщил, что контакты с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не исключаются

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Социал-демократы являются для "зеленых" приоритетной политической силой в переговорном процессе о формировании коалиции, но контакты с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) также не исключаются. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Берлине сопредседатель экологической партии Роберт Хабек.

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"За ночь отчетливым стал отрыв социал-демократов, из этого следует, что приоритет для нас будет в переговорах с ними и со Свободной демократической партией", - отметил он.

По данным ЦИК ФРГ, СДПГ по итогам выборов в Бундестаг получает наибольшее число голосов - 25,7%. Консерваторов поддержали 24,1%, что является худшим для них результатом в истории. Обе политические силы ищут партнеров для будущей коалиции. Вероятнее всего, ими станут "зеленые" и свободные демократы.

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