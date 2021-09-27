Более 50% сторонников ХДС/ХСС высказались за отставку Лашета с поста главы ХДС

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше половины сторонников консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в ФРГ после прошедших в воскресенье парламентских выборов выступили за отставку кандидата в канцлеры от консерваторов Армина Лашета с поста главы ХДС. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey по заказу медиагруппы Funke, передает агентство DPA .

В опросе, проводившемся с 26 по 27 сентября, приняли участие 5 014 человек. По его данным, 51% респондентов по результатам выборов в Бундестаг отметили, что Лашет должен покинуть пост председателя партии ХДС. При этом 11% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос, 19% жителей Германии поддержали Лашета на посту главы ХДС.

Ранее в понедельник кандидат в канцлеры ФРГ от консерваторов заявил, что показанный на выборах результат не может удовлетворять ни его блок, ни победивших социал-демократов. Он подчеркнул, что и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), и ХДС с ХСС должны смириться с тем, что не достигли заявленных целей. Лашет признал свою ответственность за результат консервативного блока ХДС/ХСС. Кроме того, политик заметил, что тот факт, что его блок занял не первое, а второе место на выборах, не противоречит его желанию возглавить будущее правительство.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Явка составила 76,6%, что несколько выше, чем в 2017 году (76,2%). По данным ЦИК ФРГ, СДПГ набрала на парламентских выборах 25,7% голосов, ХДС/ХСС - 24,1%. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю.

В Бундестаг нового, 20-го, созыва также проходят "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Как ожидается, первыми их проведут между собой либералы и "Зеленые".