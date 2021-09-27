"Решается, какой станет Германия после Меркель". Мировые СМИ о выборах в Бундестаг

Напряженная предвыборная гонка в Германии завершилась таким же драматичным исходом голосования. Основные конкуренты, Социал-демократическая партия (СДПГ) и блок ХДС-ХСС, пришли к финишу почти вровень, заручившись поддержкой около четверти избирателей. На третьем месте с большим отставанием "Зеленые" (14,8%), вслед за ними правые популисты из "Альтернативы для Германии" (10,3%). Что пишут о перспективах формирования нового кабинета министров в ФРГ мировые СМИ — в материале ТАСС. Германия Muenchner Merkur: "В конце гениально проведенной избирательной кампании Олаф Шольц все же проиграл: кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), стремясь создать себе оптимальную договорную базу для коалиционных переговоров, никак не хотел исключать вариант формирования "красно-зелено-красной" правительственной коалиции (СДПГ, "Зеленые" и Левая партия - по цветам партий). Однако тем самым он придал "кажущемуся мертвым" блоку ХДС/ХСС импульс в предвыборной кампании.

ХДС и ХСС вместе со своим безликим кандидатом в канцлеры Армином Лашетом спасли кампанию от полного провала в последний момент.

Шольц теперь вынужден мириться со стратегически невыгодным положением, заключающимся в том, что избиратели убрали со стола вариант "красно-зелено-красного" альянса, который имел для него высокую политическую цену. Он дорого заплатил за то, чтобы такой вариант оставался возможным, и в конце концов ничего не выиграл. Вместо этого Лашет может возиться с либеральной Свободной демократической партией (СвДП), формируя коалицию "Ямайка" (состоящую из ХДС/ХСС, "Зеленых" и либералов - по цветам, совпадающим с цветами флага Ямайки - прим. ТАСС). Stuttgarter Nachrichten: "Время народных партий прошло. По крайней мере, это ясный результат нынешних выборов в Бундестаг. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов утратил свой статус последней партии, которая могла набрать по всей стране более 30% голосов. Насколько этот статус в последнее время зависел от личности уходящего канцлера Ангелы Меркель, теперь тоже ясно. Было бы примитивно свалить этот спад в блоке ХДС/ХСС исключительно на его кандидата в канцлеры Армина Лашета. Конечно, он не будоражил нервы многих избирателей. Но также многие интриганы в его собственных рядах - прежде всего в ХСС - придали большой импульс его спаду. Как и проваленная кампания, которая никогда не использовала сильные стороны Лашета на посту главы правительства Северного Рейна - Вестфалии". Koelner Stadt-Anzeiger: "Ослабленному премьер-министру земли Северный Рейн - Вестфалия предстоит очередное испытание на прочность внутри партии. В конце концов, если ему не удастся создать правительственный союз, его политическая карьера, вероятно, будет завершена. "Светофор" или "Ямайка"? На долгом пути переговоров стороны должны овладеть искусством уступок, готовности к компромиссам и сохранить свое лицо".

Sueddeutsche Zeitung: "Все кандидаты в Бундестаг от Социал-демократической партии Германии, для которых мандат в течение нескольких месяцев казался иллюзией и которые теперь все же получили его, еще какое-то время будут видеть в лице Шольца своего героя. Разница между "эффектом Шульца" 2017 года (Мартин Шульц - кандидат в канцлеры от СДПГ в 2017-м году - прим. ТАСС) и "эффектом Шольца" 2021 года заключается в том, что последний удержался. Но по возможной коалиции в СДПГ будут голосовать рядовые члены, которые менее привержены Шольцу и которые, возможно, внушат себе, что эта прекрасная мечта о канцлерстве не принесет никакой пользы, когда, по правде говоря, (возможный) министр финансов Кристиан Линднер будет определять политический курс. Против них Шольц не может пойти, чтобы добиться создания коалиции "светофор" (состоящей из СДПГ, "Зеленых" и либералов - прим. ТАСС), а в локальных войнах своих лидеров СДПГ всегда была хороша". Handelsblatt: "Социал-демократическая партия Германии попытается сделать либералам предложение, от которого те не смогут отказаться. Шольц доверительно и обещающе агитирует за необходимость соблюдения договора. Он знает о травме СвДП, которая чувствовала себя обманутой Меркель. Лашет, в свою очередь, должен убедить "Зеленых" в том, что им будет лучше с ним, нежели с социал-демократами. Ему будет сложнее балансировать, чем Шольцу. В конце этого исторического дня происходит следующее: занавес опускается, и все вопросы остаются без ответа". Badische Zeitung: "Примечательно, что лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер предложил "Зеленым" провести переговоры вечером в день выборов. Что было еще примечательно, так это то, что Анналена Бербок (кандидат в канцлеры от "Зеленых" - прим. ТАСС) сразу же приняла предложение... Такого рода зондирующие переговоры между более мелкими потенциальными партнерами раньше были бы немыслимы. Кто знает, возможно, здесь уже наметились первые изменения в политической культуре, к которым приводят результаты этих выборов".

На эту тему Байден удивился предварительным результатам выборов в Германии

Франция La Tribune: "Итоги голосования определят, какой станет Германия в эпоху после Меркель. В ее правление страна была символом предсказуемости в Европе. Это может измениться по итогам голосования, обещающего дробление голосов и создание нестабильного трехпартийного правительства, которому придется управлять крупнейшей экономической державой Европы. Как "Зеленые", которые претендуют на 16% голосов, так и либералы (СвДП), примерно с 11% голосов, могут оказаться в положении "серого кардинала" в будущем коалиционном правительстве. В парламенте возможны различные партийные комбинации - от чисто левого блока до коалиции с правым уклоном. Все это предвещает упорные переговоры по формированию нового кабинета. Партнеры Германии опасаются длительного периода бездействия в тот момент, когда Европа пытается избежать геополитической маргинализации. Окончательный профиль правительства серьезным образом повлияет на будущую внешнюю политику Германии, даже если три основные партии вели кампанию в центре политического поля. Страна окажется более склонной к финансовой солидарности в Европе при формировании кабинета под руководством социал-демократов и "Зеленых", нежели в том случае, если у власти окажутся консерваторы и либералы. Последние более позитивно настроены к проведению военных операций за рубежом, чем левые. Германия может пережить период напряженности в отношениях с НАТО, если в состав правительства войдут левые радикалы из Левой партии, которые обещают распустить Североатлантический альянс. Эволюция франко-германского партнерства, подчас переживавшего неудачи в эпоху Ангелы Меркель, будет также зависеть от финального уравнения. Это тем более вероятно, учитывая, что французам также предстоит явиться на избирательные участки в апреле 2022 года. С приходом нового правительства "можно ожидать, что Германия станет более важным генератором идей на европейском уровне", полагает сотрудник Комитета франко-германских программ Французского института международных исследований (IFRI) Поль Морис". Les Echos: "Эти первоначальные результаты основаны на данных без учета голосования по почте. Однако они могут составлять более 50% голосов. Поэтому неопределенность особенно велика и обещает держать страну в напряжении. С учетом снижения почти на 18% за четыре года результат ХДС/ХСС обещает быть худшим в истории партии Ангелы Меркель. Трижды за пять дней канцлер появлялась на публике вместе с кандидатом от христианских демократов Армином Лашетом, что позволило ее партии наверстать отставание от СДПГ, проявившееся на финишной прямой. Угроза поворота влево заметно мобилизовала избирателей ХДС/ХСС. Структура избирателей в Германии консервативна и характеризуется неприятием сильных потрясений. После наблюдавшихся в течение десятилетия климатических изменений немцы в целом приветствуют борьбу с климатическим кризисом, но реформы не должны быть слишком радикальными и не должны слишком сильно мешать их собственному образу жизни". La Croix: "Для СДПГ даже предварительные результаты - уже победа. Партия смогла набрать на 5 процентных пунктов больше, чем на прошлых выборах в 2017 году... При этом ХДС/ХСС потерпели историческое поражение. Для экологистов нынешние результаты - это наполовину победа. С одной стороны, они потеряли шансы на продвижение своего кандидата Анналены Бербок на пост канцлера, с другой - получили самый высокий за свою историю результат на федеральном уровне.

Будучи третьей политической силой в стране, "Зеленые" становятся неотъемлемым участником переговоров в предстоящие недели и однозначно будут участвовать в формировании правящей коалиции

Берлин замер в ожидании, чтобы понять, куда движется страна: в сторону коалиции а-ля "светофор" между СДПГ, СвДП и "Зелеными" или "Ямайской" между ХДС/ХСС, зелеными и либералами". Agence France Presse: "Христианские демократы потерпели беспрецедентное поражение, которое вызовет внутренние потрясения и сулит сложный переход власти от Ангелы Меркель. Социал-демократ Олаф Шольц, с небольшим отрывом лидирующий на парламентских выборах, претендует на то, чтобы стать преемником Ангелы Меркель на посту канцлера. Но его консервативный соперник Армин Лашет также говорит, что готов возглавить следующее правительство. Победу одержит тот, кто сумеет создать коалицию большинства из трех партий после переговоров, которые начнутся в понедельник. Только после того, как ее сменщик будет избран Бундестагом, через несколько недель или месяцев, Ангела Меркель сможет уйти на пенсию. Переговоры в любом случае отсрочат фактический уход 67-летней Меркель, которая более 30 лет посвятила политике". Le Parisien: "Зарождающаяся конкуренция (между Лашетом и Шольцем) рискует ввергнуть крупнейшую экономику Европы в длительный период политического паралича и межпартийных переговоров. Период после Меркель таит в себе угрозу новой войны между лидерами правых сил страны, среди которых уже выражаются сомнения по поводу будущего Армина Лашета во главе ХДС, спустя восемь месяцев после его избрания".

На эту тему Лидер СДПГ заявил о намерении составить правящую коалицию ФРГ с "зелеными" и либералами

Великобритания The Independent: "Впервые за поколение, качнувшись влево, Германия избрала в воскресенье новый парламент, который готов выбрать канцлера-левоцентриста на смену уходящей со своего поста нынешней обладательницы этой должности Ангелы Меркель. Ему предстоит стать лидером самой влиятельной и преуспевающей страны континентальной Европы. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая давно и гордо хранит традиции рабочего движения в Германии, но в последние восемь лет прозябала на вторых ролях не в отличающейся взаимной любовью коалиции с партией Меркель, твердо решила порвать с консерваторами и попытаться сформировать собственную коалицию с небольшими партиями. Таким образом, в Германии может появиться первая с послевоенного времени трехпартийная коалиция, в которой будет лишним по крайней мере одно из колес, что вызывает опасения по поводу того, как долго она продержится и насколько она будет стабильной. При этом консервативные христианские демократы (ХДС/ХСС) Меркель потерпели самое тяжелое в своей истории поражение, скатились на второе место и были позорно отлучены от власти впервые за 19 лет, набрав лишь 24% голосов по сравнению с 32,9% четыре года назад. Их кандидат в канцлеры - склонный к оплошностям Армин Лашет, не отличающийся харизмой премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия, - растерял все преимущество, которое имел по итогам ранних опросов, допуская одну постыдную ошибку за другой, что привлекло существенное внимание к предвыборной кампании, являвшейся в остальном довольно скучной". The Times: "Исход выборов еще слишком рано предсказывать из-за близости результатов соперников, но он будет лишь первой частью истории о борьбе за власть в Германии. Ангела Меркель будет оставаться действующим канцлером, пока конкурирующие претенденты на трон будут вести затяжную борьбу, пытаясь получить парламентское большинство. Учитывая слабость крупнейших партий и многочисленные расхождения по политическим вопросам, вполне вероятно, что преемник Меркель станет известен лишь в начале 2022 года. Внимание будет приковано к "Зеленым" и Свободной демократической партии (СвДП), которые вместе имеют возможность определить следующего канцлера. Лидеры "Зеленых" 40-летняя Анналена Бербок и 52-летний Роберт Хабек отдают предпочтение сделке с СДПГ и СвДП. Их коллега из СвДП 42-летний Кристиан Линднер, впрочем, заявил, что хотел бы видеть канцлером Лашета, а ХДС - главной силой в правительстве. Заставить две небольшие партии забыть о разногласиях и создать коалицию - ключ к должности канцлера, но вместе с тем и самая сложная задача для переговорщика в современной политической истории Германии".

Financial Times: "Сегодняшние выборы в Бундестаг были первыми в послевоенной истории Германии, когда действующий канцлер не добивается переизбрания, и это обстоятельство сделало предвыборную гонку одной из самых переменчивых и непредсказуемых на памяти последних нескольких поколений. С начала года рейтинги СДПГ, ХДС/ХСС и "Зеленых" колебались из стороны в сторону на 10 пунктов. Уход Меркель означает, что миллионы избирателей, которые на предыдущих выборах голосовали именно за нее, не являясь преданными сторонниками ХДС/ХСС, имели возможность поменять свои политические предпочтения. Это объясняет сильное снижение уровня поддержки партии, которая, набрав в 2017 году 32,9% голосов, теперь получает лишь около 25%". The Economist: "Опросы показывают, что в Германии будет парламентская неразбериха, когда не только одна партия, но даже союз двух не может сформировать правительство. Вместо этого вырисовывается нестройная идеологически коалиция трех партий, в которой настроенным много тратить "Зеленым" и выступающим в поддержку бизнеса либералам будет сложно договориться о чем-либо серьезном. Это еще один симптом безмятежной эпохи Меркель. Довольные жизнью и осторожные немцы, кажется, не заинтересованы в том, чтобы серьезно обсуждать будущее. Разрешение кризисных ситуаций подменило собой инициативу. У кандидатов нет мотивации выдвигать на передний план очевидные проблемы своей страны. Миру следует ждать, что переговоры о формировании коалиции займут месяцы, парализовав на это время европейскую политику. В конце концов у руля в Германия может оказаться неспособное чего-либо достичь правительство. Это - тот беспорядок, который оставляет после себя Меркель". Италия Corriere della sera: "Выборы в Германии оказались больше чем голосование. Они обернулись революцией. Германия оставила позади эпоху Ангелы Меркель с наиболее непредсказуемым, необычным и проблематичным результатом за всю демократическую историю страны. Результат выборов отражает политическую картину, в которой превалирует раздробленность, что обещает долгий и мучительный процесс образования правительства. Но как бы ни пошел этот процесс, в этих выборах есть один победитель и один проигравший: первый - Олаф Шольц, второй - Армин Лашет. Кандидат от социал-демократов воскресил Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), он принес ей первое место, сделав ставку на прерывание преемственности Меркель с программой, нацеленной на перемены. На фланге консерваторов блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил худший результат в своей истории". La Stampa: "Немцы решили не решать, кто займет место Ангелы Меркель. Исход дуэли Олафа Шольца и Армина Лашета определят не голоса, а переговоры с другими партиями, в которых нуждаются оба политика для достижения парламентского большинства. От выборов политический процесс переходит к базару. В стабильной Германии это демократическое упражнение. У него будет два этапа: первый - выбор, с кем вступать в альянсы, второй - программа правительства, которая станет самым настоящим контрактом, тщательно подготовленным и выполненным до конца. Для Европы это может означать семь месяцев паралича, который вынудит заморозить все основные досье: реформа пакта о стабильности и соглашения о предоставлении убежища, а также "Зеленое соглашение", новые правила для цифровых гигантов, открытые вопросы с Венгрией и Польшей о соблюдении прав человека, европейская оборона. Без правительства в Берлине невозможно двигаться по этому пути реформ. Проблема в том, что зазор между голосованием в Германии и выборами во Франции слишком большой. Когда Германия наконец получит нового канцлера и новую коалицию, Франция уже погрузится в избирательную кампанию". La Repubblica:

Согласно результатам голосования, без Ангелы Меркель Германия оказалась не с одним, а с двумя кандидатами в канцлеры

Сейчас начинается длинная и сложная гонка, исход которой даст понять, кто первым сумеет сформировать правительство. И дело не в близости результатов двух кандидатов, это случается не в первый раз. Впервые надо будет вести переговоры не с одной, а двумя разными партиями, возможными союзниками обоих конкурентов". Польша Rzeczpospolita: "Германия была стабильной, хаос после выборов с ней не ассоциировался. Только старшее поколение помнит о партийной разобщенности, правлении в группе больше двух. На протяжении многих лет существовали две крупные партии - правоцентристская ХДС/ХСС и социал-демократическая СДПГ, захватившие подавляющее большинство электората. Сейчас царит хаос и неопределенность. Неопределенность царила перед выборами, которые заранее считались историческими, потому что после них начинается эпоха без Ангелы Меркель. Неопределенность все еще сохраняется... У Германии есть традиция долго формировать коалицию, возможно, месяцами. А ситуация требует быстрых действий, как в Германии и в Европейском союзе, так и на всем Западе. Идет пандемия, есть столкновение между Америкой и Китаем, есть афганцы, которые могут массово постучать в ворота Европы".

Gazeta Wyborcza: "В истории Германии текущие выборы - это конец эпохи, и не только потому, что Ангела Меркель, правившая 16 лет, уходит на политическую пенсию. Христианские демократы и социал-демократы, когда-то большие народные партии, доминировавшие на политической арене, значительно ослабли. Это результат разочарования избирателей в их совместной власти в составе последовательных крупных коалиций, созданных под руководством Меркель. Широкие альянсы привели партии к стагнации, притупили их идеологические платформы и в конечном итоге довели до потери доверия избирателей, как это видно по опросам. Сегодня и социал-демократы, и христианские демократы нуждаются для получения власти не в одном, а в двух партнерах по коалиции. Построение такого правительства будет нелегкой задачей. В Берлине уверены, что канцлер Ангела Меркель выступит с новогодним обращением к нации, потому что ее преемник еще не будет приведен к присяге". Испания El Pais: "Германию, похоже, ждут очень долгие переговоры. Четыре года назад Меркель потребовалось почти полгода, чтобы сформировать третью большую коалицию за 16 лет ее правления. Паралич самой густонаселенной страны (около 83 млн жителей), имеющей самый большой экономический вес в Евросоюзе, грозит оставить европейский клуб без лидера на несколько месяцев, когда на горизонте вырисовываются серьезные вызовы. ЕС должен решить важные вопросы: когда восстановить налоговые правила, чтобы не воспрепятствовать выходу из кризиса, или какой ответ нужно дать на новый международный сценарий в связи с кризисом в Афганистане и проблемами администрации Байдена с Францией из-за военного альянса, который Вашингтон создал с Великобританией и Австралией". El Mundo: "Наследие Ангелы Меркель находится в подвешенном состоянии. Стабильность, которую канцлер обеспечивала в течение 16 лет правления в своей стране и тем самым в Евросоюзе, будет зависеть от правительственной коалиции, которая появится в результате длительного процесса переговоров, который сейчас должен начаться. Разделение голосов поровну между СДПГ и ХДС/ХСС станет дополнительной трудностью. Обе политические силы чувствуют себя так или иначе легитимными для формирования правительства". Швейцария Le Temps: "Анализируя итоги воскресных выборов, трудно представить, что необходимой легитимностью для создания коалиции со Свободной демократической партией и "Зелеными" обладает Армин Лашет, чья партия получила наихудший результат в ее истории. Кандидат ХДС, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, сумел минимизировать потери благодаря участию в последнюю минуту канцлера в предвыборной кампании, однако результат остается посредственным. Он сам заявил в воскресенье вечером, что потеря столь большого числа голосов в пользу СДПГ - "это нехорошо". Вместе с тем он настаивает, что вопрос о коалиции, которая будет управлять первой экономической державой Европы и четвертой экономической державой мира, не должен решаться путем простых арифметических подсчетов. Он должен отражать приоритеты, которые обеспечат стабильность и процветание Германии...

На эту тему Шольц назвал большим успехом результат своей партии на выборах в Бундестаг

То, что социал-демократы пришли в форму, не гарантирует Олафу Шольцу пост канцлера, но позволяет к нему приблизиться. Он уверен в своей способности сформировать коалицию до Рождества. В пользу СДПГ явно сыграли отсутствие социальной безопасности ввиду пандемии COVID-19, а также личность ее кандидата, который, как и Меркель, вселяет уверенность манерой всегда двигаться к сути проблемы. Отсутствие у него харизмы является скорее гарантией серьезности. Для него итоги воскресных выборов - это ясный выбор в пользу его партии. Это в любом случае результат, который делает его победителем голосования. Большая трудность, с которой столкнется Олаф Шольц, - это поиск пространства для согласия с партнерами по коалиции, в частности, с СвДП... По итогам выборов в Германии представляется примечательной констатация того, что на политической сцене доминируют прежде всего центристские партии. В отличие от других европейских демократий Германия, несомненно, вновь будет управляться центристами. Потребуются, возможно, месяцы переговоров, однако априори будет обеспечена преемственность в плане стабильности". Tribune de Geneve: "Кто бы ни стал (канцлером Германии) - Олаф Шольц от левых или Армин Лашет от правых, - Германию не ожидает революция. Они являются не кандидатами перемен, а поборниками преемственности. Прежде всего это относится к стилю управления, хотя их характеры очень разные: слева - аскетичный, справа - веселый. Оба фаворита гонки за пост канцлера хотят быть такими, как Ангела Меркель, то есть проводить стабильную и обнадеживающую политику. Они оба претендовали на "наследство" Меркель во время предвыборной кампании. Олаф Шольц, будучи из другой партии, сумел представить себя как естественный преемник нынешнего канцлера, хотя именно Лашет стремился принять эстафетную палочку... и Лашету пришлось догонять, позвав на помощь "мамочку". Канцлер, которая не планировала вмешиваться в кампанию, согласилась показаться рядом с ним на последних митингах. Она была в субботу вечером вместе с ним в его родном городе Ахене. Цель состояла в том, чтобы в последнюю минуту нарисовать картину гармонии, укрепив мысль о том, что Армин Лашет действительно является естественным преемником Меркель. Хотя два кандидата официально являются противниками, они имеют схожие подходы по принципиальным вопросам. Оба выступают за возвращение к бюджетной дисциплине и следование курсом по сдерживанию роста задолженности... В международной политике сохранится статус-кво. Даже после фиаско в Афганистане, где немцы потеряли 59 солдат, новый канцлер по-прежнему будет равняться на Вашингтон. Речь не идет о выходе из НАТО! Как и Меркель, Шольц и Лашет постараются сохранить экономические интересы Германии в Китае (где "Фольксваген" сбывает более трети своей продукции), осуждая одновременно (как вопрос принципа) нарушения прав человека". Чехия Denik N: "Немцам уже, совершенно очевидно, не хватает Ангелы Меркель, которая стоит во главе ФРГ в течение последних 16 лет. Об этом свидетельствуют итоги парламентских выборов, в которых партия канцлера ХДС/ХСС получила наименьшее число голосов в истории именно потому, что кандидат консерваторов не был и не хотел быть прохожим на Ангелу Меркель. Наоборот, их конкуренты, социал-демократы, смогли подняться с политического дна прежде всего потому, что их лидер сознательно представлял себя ее клоном.

Пустота, возникающая с уходом Ангелы Меркель из германской политики, стала ключевым фактором, который повлиял на парламентские выборы

Не только ее партия ХДС/ХСС не знала, как заменить ее в качестве своего председателя. Избиратели тоже не могли решить, кто должен сменить ее в кресле канцлера". Cesky rozhlas: "Избиратели четко не определили, кого хотят видеть канцлером после Ангелы Меркель, остающейся до определения своего преемника на этом посту. Почти во всех федеральных землях ФРГ у власти находятся коалиции, состоящие из совершенно разных партий. Пестрые политические порядки в них указывают на раскрывающийся веер возможностей формирования правительственной коалиции. Этот веер также можно назвать веером неопределенности, который раскрыли германские избиратели, не отдав явного предпочтения кому-либо в ходе выборов в Бундестаг". Hospodarske noviny: "Когда Олаф Шольц в декабре 2019 года проиграл битву за пост председателя социал-демократов, казалось, что его время в большой политике истекло. Тогда победу над Шольцом одержали практически неведомые общественности кандидаты. Для вице-канцлера и министра финансов это был настоящий разгром, но не прошло и двух лет, как Шольц вновь оказался на пути к посту германского канцлера. Он, однако, должен убедить другие партии в необходимости войти в коалицию с его СДПГ. Шансы управлять ФРГ до сих пор остаются и у консервативного блока ХДС/ХСС - партии уходящей в отставку канцлера Ангелы Меркель". Reflex: "Новое германское правительство будет политически хрупким и очень "зеленоватым"… Германия будет и далее плыть на большой зеленой волне, будет колебаться в центре политического спектра… От нового правительства в Берлине мы не ожидаем никаких экстравагантных шагов и революций. Немцы любят покой. Для большинства избирателей принципиальным вопросом является поддержание в стране высокого жизненного уровня. Они не хотят потрясений. Поэтому и в воскресенье голоса распределись равномерно между крупнейшими партиями. Не будет согласия со всем, что каким-либо образом угрожало устоявшимся порядкам. Уже в 1957 году под лозунгом "Никаких экспериментов" на выборах победил славный германский политик Конрад Аденауэр. Этот лозунг остается актуальным. Однако возникает несколько серьезных вопросов по поводу функционирования Германии. Сможет ли она сохранить лидирующее положение в Евросоюзе? И это потому, что немцы, кроме политики, определяют направление в областях климата, новых технологий и торговли. С новым канцлером после ухода Меркель, пусть им будет кто угодно, положение Германии в Евросоюзе будет значительно более сложным". США The Washington Post: "От результатов выборов зависит будущее политики не только в Берлине, но и по всей Европе, где опытной руки Меркель больше не будет. Экзитполы свидетельствуют о том, что предстоят длительные переговоры по формированию нового правительства и ни для одной из ведущих партий - ни для христианских демократов, ни для социал-демократов - не будет легкого пути при создании правящей коалиции в парламенте. Все это происходит на фоне сложной ситуации в Евросоюзе, которому предстоит урегулировать проблемы с финансами, вызванными пандемией коронавируса, а также скоординировать позицию стран континента по отношению к России и Китаю". The Wall Street Journal: "Германии предстоят недели, а, возможно, и месяцы неопределенности после того, как прошедшие в воскресенье федеральные выборы оставили под вопросом форму и повестку будущего правительства и не прояснили вопрос о том, кто будет наследником Ангелы Меркель. По крайней мере, в первое время четвертая экономика мира и ведущая страна Евросоюза окажется без уверенного лидерства, а затем, на протяжении следующих четырех лет, с ослабленным правительством... Перспектива переговоров о создании коалиции, на которые уйдет несколько недель, по всей видимости, приведут к смятению в остальной Европе. Союзники Германии ждут позиции Берлина по таким важным проектам, как пакет мер по борьбе с изменением климата и поправки к правилам о размерах задолженности ЕС и дефициту. Если переговоры о коалиции продлятся до 17 декабря, то Меркель установит рекорд по длительности пребывания на посту канцлера, опередив Гельмута Коля".

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