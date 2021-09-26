"У нас есть наша Меркель". 16-летняя эра правления канцлера ФРГ завершается

Ангела Меркель уходит с поста канцлера ФРГ - еще недавно такое казалось уму непостижимым. Четыре победы на выборах в Бундестаг, кризис и катастрофы, успехи и неудачи, искренняя любовь одних и нескрываемая ненависть других - завершается целая эра. С 2005 года "железная фрау", которую журнал Forbes неоднократно называл самой могущественной женщиной мира, бессменно занимает пост главы правительства ФРГ.

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"У нас есть наша Меркель", - такую фразу однажды услышал корреспондент ТАСС от одной пожилой женщины и впоследствии подобные слова слышал не раз. Ее бесспорный талант выдающегося политика, способного добиваться своего, ценили и ценят за границей и в самой Германии, однако в последнее время многие эксперты и наблюдатели все больше сходятся во мнении, что Меркель оставляет страну неготовой к серьезнейшим вызовам современности, а своим переизбранием она обязана в большей степени благополучной экономической ситуации в Германии, которая связана с развитием мировой конъюнктуры в целом и комплексом болезненных социальных реформ Agenda2010 - детищем Герхарда Шредера. Меркель не смогла найти себе в Христианско-демократическом союзе (ХДС) достойного преемника, на пути к власти и во время правления полностью освободив путь от внутрипартийных конкурентов. Не исключено, что за это консерваторы получат счет уже сегодня: они могут проиграть выборы социал-демократам. Проблемы со здоровьем Меркель сталкивалась со многими кризисами на посту канцлера - финансовым кризисом, наплывом беженцев, пандемией, конфликтом на Украине, различными конфликтами в коалиции. В последние годы ей пришлось еще бороться и с проблемами со здоровьем. Как нарочно, ближе к ее 65-летию - в 2019 году - все заговорили о них: Меркель как минимум трижды испытывала сильнейшие приступы дрожи. С чем они связаны, так и осталось загадкой, но спекуляций было много. Кто-то говорит о панических атаках, другие - о неврологических нарушениях.

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В свете подобных приступов Меркель и главы правительств, которых она принимала в своем ведомстве, слушали национальные гимны вопреки протоколу сидя. Для политиков перед красной дорожкой устанавливали небольшой подиум со стульями. Плевать на протокол, но лучше не рисковать. Впервые публично приступ дрожи канцлер испытала 18 июня 2019 года на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем это повторилось 27 июня того же года во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а потом 10 июля на встрече с финским премьером Антти Ринне. Меркель пришлось привыкать к тому, что ее организм теперь не всегда успевает за головой. При этом ее всегда отличали устойчивость и умение вести переговоры непрерывно - ночи напролет, если нужно. Более 20 лет назад Меркель сказала своему фотографу, что не хотела бы уйти из политики "полумертвой развалиной". Можно констатировать, что таковой она не уходит. Самый неспокойный срок Четвертый срок на посту канцлера самый неспокойный для Меркель. Все начиналось для нее испытанием: после парламентских выборов переговоры с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП) закончились провалом. Все заговорили о возможной скорой потере власти, однако при посредничестве Штайнмайера ситуация разрешилась благополучно - была сформирована "большая коалиция" (блок ХДС/ХСС и СДПГ). Затем "заерничала" сестринская партия - Христианско-социальный союз во главе с тогдашним председателем, главой МВД Хорстом Зеехофером. Баварские консерваторы требовали более решительных шагов в деле борьбы с нелегальной миграцией и грозили чуть ли не разрывом с ХДС. И этот кризис Меркель удалось преодолеть.