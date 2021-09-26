"У нас есть наша Меркель". 16-летняя эра правления канцлера ФРГ завершается

Ангела Меркель уходит с поста канцлера ФРГ - еще недавно такое казалось уму непостижимым. Четыре победы на выборах в Бундестаг, кризис и катастрофы, успехи и неудачи, искренняя любовь одних и нескрываемая ненависть других - завершается целая эра. С 2005 года "железная фрау", которую журнал Forbes неоднократно называл самой могущественной женщиной мира, бессменно занимает пост главы правительства ФРГ.
"У нас есть наша Меркель", - такую фразу однажды услышал корреспондент ТАСС от одной пожилой женщины и впоследствии подобные слова слышал не раз.
Ее бесспорный талант выдающегося политика, способного добиваться своего, ценили и ценят за границей и в самой Германии, однако в последнее время многие эксперты и наблюдатели все больше сходятся во мнении, что Меркель оставляет страну неготовой к серьезнейшим вызовам современности, а своим переизбранием она обязана в большей степени благополучной экономической ситуации в Германии, которая связана с развитием мировой конъюнктуры в целом и комплексом болезненных социальных реформ Agenda2010 - детищем Герхарда Шредера.
Меркель не смогла найти себе в Христианско-демократическом союзе (ХДС) достойного преемника, на пути к власти и во время правления полностью освободив путь от внутрипартийных конкурентов. Не исключено, что за это консерваторы получат счет уже сегодня: они могут проиграть выборы социал-демократам.
Проблемы со здоровьем
Меркель сталкивалась со многими кризисами на посту канцлера - финансовым кризисом, наплывом беженцев, пандемией, конфликтом на Украине, различными конфликтами в коалиции. В последние годы ей пришлось еще бороться и с проблемами со здоровьем. Как нарочно, ближе к ее 65-летию - в 2019 году - все заговорили о них: Меркель как минимум трижды испытывала сильнейшие приступы дрожи. С чем они связаны, так и осталось загадкой, но спекуляций было много. Кто-то говорит о панических атаках, другие - о неврологических нарушениях.
В свете подобных приступов Меркель и главы правительств, которых она принимала в своем ведомстве, слушали национальные гимны вопреки протоколу сидя. Для политиков перед красной дорожкой устанавливали небольшой подиум со стульями. Плевать на протокол, но лучше не рисковать.
Впервые публично приступ дрожи канцлер испытала 18 июня 2019 года на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем это повторилось 27 июня того же года во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а потом 10 июля на встрече с финским премьером Антти Ринне. Меркель пришлось привыкать к тому, что ее организм теперь не всегда успевает за головой. При этом ее всегда отличали устойчивость и умение вести переговоры непрерывно - ночи напролет, если нужно.
Более 20 лет назад Меркель сказала своему фотографу, что не хотела бы уйти из политики "полумертвой развалиной". Можно констатировать, что таковой она не уходит.
Самый неспокойный срок
Четвертый срок на посту канцлера самый неспокойный для Меркель. Все начиналось для нее испытанием: после парламентских выборов переговоры с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП) закончились провалом. Все заговорили о возможной скорой потере власти, однако при посредничестве Штайнмайера ситуация разрешилась благополучно - была сформирована "большая коалиция" (блок ХДС/ХСС и СДПГ). Затем "заерничала" сестринская партия - Христианско-социальный союз во главе с тогдашним председателем, главой МВД Хорстом Зеехофером. Баварские консерваторы требовали более решительных шагов в деле борьбы с нелегальной миграцией и грозили чуть ли не разрывом с ХДС. И этот кризис Меркель удалось преодолеть.
Лишь на одну существенную уступку ей пришлось все-таки пойти: на фоне неудовлетворительных результатов, показанных консерваторами на земельных выборах, она была вынуждена в 2018 году оставить пост председателя ХДС, которым руководила с 2000 года. Однако и тут Меркель уступила лишь частично и смогла добиться того, что во главе партии - пусть и на небольшой период - встала Крамп-Карренбауэр, которая считалась ее протеже.
Если правящая в ФРГ коалиция продержится до католического Рождества, а есть все предпосылки, что переговоры о правящем альянсе затянутся, то Меркель под силу побить рекорд экс-канцлера Гельмута Коля, которые правил с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года, то есть 5 869 дней. Меркель может достигнуть этой отметки 17 декабря.
Биография
Меркель, в девичестве Каснер, родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, но в возрасте трех лет переехала вместе с родителями в ГДР: сначала в городок Квитцов, а затем - в Темплин в 80 км от Берлина. Ее отец - лютеранский священник - выехал туда для "укрепления церкви". В 1973-1978 гг. Меркель изучала физику в Лейпцигском университете. По окончании вуза несколько лет работала в Центральном институте физической химии Академии наук ГДР в Адлерсхофе.
Защитив в 1986 году кандидатскую диссертацию, она вскоре сменила физику на политику. После объединения Германии в 1990 году Меркель в 36 лет стала членом ХДС, а затем и депутатом Бундестага от этой партии, а также заместителем официального представителя правительства ФРГ. Партийная карьера завершилась стремительным взлетом. С 1991 по 1998 год она была зампредседателя ХДС, с 1993 по 2000 год - также председателем ХДС земли Мекленбург - Передняя Померания. В 1998 году Меркель стала генеральным секретарем, а в 2000-м - председателем ХДС.
Политик значительный срок проработала в исполнительной власти. С 1991 по 1994 год она была министром по делам женщин и молодежи в правительстве Коля, с 1994 по 1998 год - министром по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ.
В 1998 года вышла замуж во второй раз за профессора химии Иоахима Зауэра. Своих детей у нее нет, у Зауэра два сына от первого брака.
Вячеслав Филиппов