Шольц назвал большим успехом результат своей партии на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Результаты голосования на прошедших в воскресенье выборах в Бундестаг продемонстрировали желание граждан Германии сменить власть. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

"Я рад тому, что граждане этой страны сделали выбор", - сказал он, назвав "большим успехом" результат, показанный социал-демократами. "Многие граждане поставили крестик напротив СДПГ, потому что они хотят смены правительства, потому что они хотят, чтобы следующим канцлером стал Олаф Шольц", - добавил политик. "Сейчас мы дождемся официальных результатов выборов, а тогда приступим к работе", - подчеркнул Шольц.