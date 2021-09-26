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Шольц назвал большим успехом результат своей партии на выборах в Бундестаг

Кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что выборы показали стремление немцев к смене власти
Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц EPA-EFE/Andreas Gora/POOL
Описание
Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц
© EPA-EFE/Andreas Gora/POOL

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Результаты голосования на прошедших в воскресенье выборах в Бундестаг продемонстрировали желание граждан Германии сменить власть. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

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"Я рад тому, что граждане этой страны сделали выбор", - сказал он, назвав "большим успехом" результат, показанный социал-демократами. "Многие граждане поставили крестик напротив СДПГ, потому что они хотят смены правительства, потому что они хотят, чтобы следующим канцлером стал Олаф Шольц", - добавил политик. "Сейчас мы дождемся официальных результатов выборов, а тогда приступим к работе", - подчеркнул Шольц.

Теги
ГерманияШольц, Олаф
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