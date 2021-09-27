Байден удивился предварительным результатам выборов в Германии

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден удивился предварительным результатам германских выборов, на которых лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Его слова приводит в воскресенье пресс-пул Белого дома.

Байден, который провел выходные в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), по возвращении в Белый дом признался журналистам, что пока не видел результатов голосования в ФРГ. Когда ему сообщили, что с небольшим отрывом вперед вышла СДПГ, американский лидер выразил удивление. "Вот это да! Они сильны", - сказал в ответ Байден.

В воскресенье в ФРГ состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия Германии, согласно последним данным опросов телеканалов АРД и ЦДФ, с незначительным преимуществом опережает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Он показал худший результат за всю свою историю. Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, итоговые - только примерно через две недели.