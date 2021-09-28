Spiegel: либералы ФРГ 29 сентября встретятся с "зелеными" для обсуждения будущей коалиции

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые" договорились в среду, 29 сентября, провести первую совместную встречу, на которой будет обсуждаться вопрос о начале предварительных переговоров о возможности участия в будущей правящей коалиции ФРГ. Об этом в понедельник сообщило издание Der Spiegel .

но канцлерство ему пока не гарантировано

Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ, но канцлерство ему пока не гарантировано

По его информации, лидер либералов Кристиан Линднер и генсек партии Фолькер Виссинг планируют встретиться в Берлине с сопредседателями партии "зеленых" Анналеной Бербок и Робертом Хабеком для того, чтобы обсудить вопрос о начале предварительных переговоров о создании коалиции. Первоначально партии хотят провести двусторонние переговоры, а затем вступить в переговоры как с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), так и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Результатом данных переговоров может стать создание коалиции "Ямайка" (ХДС/ХСС, либеральная СвДП и "зеленые" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки) или коалиции "светофор", состоящей из СДПГ, "зеленых" и либералов.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы с 25,7%, ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. СвДП набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%.

Лидер партийного списка социал-демократов Олаф Шольц собирается вести переговоры о будущем правительстве без консерваторов, которые потеряли почти 8 процентных пунктов по сравнению с результатом четырехлетней давности. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет не оставляет надежд все же стать канцлером, намереваясь договориться о коалиции с либералами и "зелеными".

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