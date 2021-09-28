Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на проблемы во время проведения выборов в Берлине

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели ОБСЕ заметили организационные проблемы, возникшие на ряде избирательных участков в Берлине во время проведения выборов в воскресенье. Об этом во вторник сообщила руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Лолита Чигане редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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"Мы обратили внимание на проблемы на избирательных участках в Берлине", - отметила Чигане. При этом она добавила, что интерес жителей столицы ФРГ к голосованию был очень высоким. Вместе с тем Чигане уточнила, что ОБСЕ пока не может говорить об обстановке в целом на избирательных участках Германии. "Мы не можем делать какие-либо выводы об общегерманских выборах из отдельных инцидентов на избирательных участках, поскольку мы не наблюдали за всеми избирательными участками", - подытожила она, заверив однако, что эксперты внимательно следили за сообщениями СМИ.

Кроме того, Чигане заметила, что доверие граждан ФРГ к своей избирательной системе довольно велико. "Оценка, которую мы сделали в преддверии выборов, показала, что существует высокий уровень доверия к избирательной системе как со стороны лиц, участвующих в процессе, так и со стороны граждан Германии, - сказала она. - Подавляющее большинство убеждено, что их голос будет учтен в результатах выборов".

В Берлине за ходом проведения выборов следила группа наблюдателей ОБСЕ в составе четырех экспертов из Польши, Болгарии и Латвии. Во время своего пребывания они также сосредоточили внимание на таких областях, как избирательная кампания, голосование по почте и финансирование процесса. Примерно через месяц ОБСЕ опубликует свой отчет о проведении федеральных выборов в ФРГ.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Причем в Берлине в воскресенье прошли еще и земельные выборы - жители германской столицы определяли новый состав Палаты депутатов (берлинский парламент). Многие избиратели вынуждены были по несколько часов стоять в длинных очередях, чтобы отдать свой голос. В основном это было связано с отсутствием избирательных бюллетеней, а также трудностями с их последующей доставкой. Подвоз дополнительных листов был осложнен тем, что многие улицы Берлина были блокированы для движения из-за международного марафона, который проходил параллельно с голосованием.

По данным ЦИК ФРГ, на выборах в Бундестаг победили социал-демократы с 25,7%, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. В парламент нового, 20-го, созыва также проходят "зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%.