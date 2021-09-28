В США заявили, что нужно пригрозить Турции новыми санкциями за покупку оружия у России

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. США следует дать понять Турции, что приобретение у РФ новых вооружений повлечет дальнейшее введение санкций против Анкары, вместе с тем Вашингтон должен пытаться продать стране аналогичную американскую продукцию. С таким заявлением выступил во вторник Джефф Флейк, который ранее был выдвинут действующей вашингтонской администрацией кандидатом на должность посла в Турции.

Говоря о приобретении Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, он отметил: "В случае утверждения я постоянно буду подчеркивать, что отказ от этой системы является путем к снятию санкций [в рамках американского закона] CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, "О противодействии противникам Америки посредством санкций")". "Я также предупрежу Турцию, что любые покупки российских вооружений в будущем могут повлечь за собой дальнейшее введение санкций CAATSA в дополнение к уже имеющимся", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по утверждению его кандидатуры.

"В то же время мы должны подталкивать Турцию к приобретению американских оборонных систем, которые позволяют сохранить оперативную совместимость турецких вооруженных сил с НАТО, - добавил кандидат. - В случае утверждения я будут взаимодействовать с комитетом, чтобы определить, какие торговые операции военного значения с Турцией соответствуют национальным интересам США".

Флейк, являющийся республиканцем, представлял Аризону в верхней палате Конгресса США в 2013-2019 годах, а в нижней - в 2001-2013 годах. Он входил в комитет по иностранным делам Сената Конгресса США. Для утверждения в качестве посла США в Турции ему потребуется одобрение американских сенаторов.

Флейк неоднократно критиковал предыдущего лидера страны Дональда Трампа, который также является республиканцем. Перед выборами президента в прошлом году Флейк выступил в поддержку демократа Джо Байдена, который в итоге одержал победу и стал американским лидером.

Планы Турции

Турецкий президент Тайип Эрдоган на прошлой неделе в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что Анкара намерена в будущем закупить у Москвы дополнительные ЗРС С-400. Он отметил, что "в будущем никто не сможет вмешиваться" в соответствующие сделки.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.