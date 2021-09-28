Госдеп: США активно изучают все предполагаемые случаи "гаванского синдрома" у госслужащих

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство США активно расследует сообщения о возможных "аномальных инцидентах со здоровьем" у американских госслужащих. Об этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила на регулярном брифинге во вторник.

"В тесной координации с нашими партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных аномальных инцидентах со здоровьем, где бы о них ни сообщалось. Госдепартамент относится к этому крайне серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что наши сотрудники, сообщившие о любом из этих происшествий, получали немедленное и соответствующее внимание и уход", - сказала она. Ее просили прокомментировать материал газеты The Wall Street Journal, в котором утверждается, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отозвало из Сербии своего сотрудника из-за неврологических симптомов, которые считают проявлением так называемого гаванского синдрома, а также сообщить, фиксировались ли подобные симптомы в последнее время у сотрудников Госдепа.

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей был выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом".