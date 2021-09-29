СМИ: талибы заявили о начале операции против ИГ в Кабуле и Нангархаре

ТЕГЕРАН, 29 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о начале операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Нангархар на востоке Афганистана, а также в столичном регионе. Об этом сообщило в среду агентство The Khaama Press .

В текущем месяце в Нангархаре произошло сразу несколько взрывов и вооруженных нападений, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ. Что касается Кабула, то она несколько раз подвергалась ракетным атакам, ответственность за которые также брали на себя сторонники указанной группировки.

Вместе с тем 21 сентября представитель "Талибана" Забихулла Муджахид назвал сфабрикованными сообщения о присутствии в Афганистане боевиков ИГ и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), подчеркнув, что ИГ для талибов угрозу не представляет.