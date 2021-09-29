Остин пообещал помочь с переброской в США из Таджикистана военнослужащих Афганистана

На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил конгрессмен Остин Скотт (республиканец от штата Джорджия) сообщил, что, по его данным, 145 военнослужащих афганских ВВС сейчас находятся в Таджикистане. "13 августа они вылетели в эту страну на 16 самолетах. Сейчас 29 сентября. Мы должны вывести их из Таджикистана. Это люди, которые тренировались с нами, воевали с нами, делали все, что мы от них требовали. Мы [законодатели] не получили [в этом деле] никакой помощи от Госдепартамента", - рассказал Скотт, обратившись к Остину за помощью в этом вопросе.

"Мы немедленно запросим информацию о ситуации, чтобы понять, сможем ли мы продвинуться вперед в этом деле. Я разделяю ваше беспокойство", - отметил шеф Пентагона.

Военнослужащие Афганистана, которых тренировали американские инструкторы, были эвакуированы в Таджикистан на время процесса оформления им виз, после чего они должны отправиться в США.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из исламской республики. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.