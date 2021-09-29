Пентагон считает, что победа талибов в Афганистане воодушевила исламистов

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Приход движения "Талибан" (запрещено в России) к власти в Кабуле воодушевил исламских радикалов во всем мире. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли, выразив при этом мнение, что Москва с тревогой наблюдает за ситуацией в Афганистане, опасаясь проникновения экстремистов оттуда в республики бывшего СССР.

"Считаю, что нахождение "Талибана" в Кабуле существенно воодушевляет радикальное джихадистское движение в общемировом масштабе. Я неоднократно использовал [ранее в связи с этим] следующую аналогию: это (переход Афганистана под контроль талибов - прим. ТАСС), вероятно, будет для них как укол адреналина в руку. Их деды нанесли поражение Советскому Союзу в войне в Афганистане много лет назад. И они сейчас это продвигают в своих сетях и провозглашают крупную победу. Считаю, что это значительно повышает морально-боевой дух [талибов и их единомышленников]", - сказал Милли, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

"Думаю, что россияне очень напуганы. Нет, не напуганы. Обеспокоены. [Возможным] проникновением террористов через границы в их ближнее зарубежье", - считает американский военачальник.