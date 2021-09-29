Режим ЧП на границе Польши и Белоруссии могут продлить на 60 дней

ВАРШАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда подписал и направил в парламент запрос о продлении режима чрезвычайного положения, введенного в регионах на границе с Белоруссией из-за напряженной миграционной ситуации. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте главы государства.

Ранее решение о пролонгации упомянутого режима на дополнительные 60 дней приняло правительство республики. Согласно польским законам, его должен утвердить президент, а затем Сейм (нижняя палата парламента). "Сейм рассмотрит запрос президента о продлении режима ЧП на 60 дней в отдельных частях Люблинского и Подляского воеводств в четверг вечером", - отмечается в тексте на сайте главы государства.

Чрезвычайное положение было введено Польшей 3 сентября в приграничной зоне шириной 3 км. Это решение затронуло 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском. В частности, оно означает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, дежурство полиции в усиленном режиме, проверки документов. На указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся. ЧП было введено в Польше на 30 дней. Распоряжение утратит силу 1 октября. По закону власти могут продлить его только на 60 дней.

Главной причиной введения такого режима польское правительство назвало кризисную ситуацию на границе с Белоруссией, которую пытаются массово пересечь мигранты с Ближнего Востока. С августа в Польшу стремились пробраться почти 10 тысяч нелегальных переселенцев. Более 8,5 тысячи таких попыток были предотвращены пограничниками. 1,2 тыс. мигрантов задержаны и содержатся в охраняемых центрах в Польше. Установлено, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по утверждению Варшавы, способствует перевозке беженцев в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.