Минобороны КНР назвало сотрудничество AUKUS по атомным подлодкам передачей ядерного оружия

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Передача США и Великобританией технологий строительства атомных субмарин является в чистом виде актом распространения ядерного оружия. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.

"США и Великобритания, являясь ядерными державами, экспортируют Австралии, которая не входит в ядерный клуб, такие сверхчувствительные технологии, как атомные подводные лодки и пригодный для создания ядерного оружия высокообогащенный уран", - отметил он. "Однако у механизмов МАГАТЭ нет возможности проводить эффективную верификацию. Это в чистом виде акт распространения ядерного оружия", - добавил представитель ведомства.

Как отметил он, сотрудничество Австралии, Великобритании и США по атомным подводным лодкам, в том числе по их лизингу, экспорту и совместной разработке, может привести к серьезному обострению гонки вооружений в регионе, оказать негативное воздействие на региональный мир и стабильность, а также международный режим нераспространения ядерного оружия.

"Мы призываем международное сообщество начать совместные действия и принять эффективные меры для того, чтобы остановить движение по столь опасному пути", - указал У Цянь.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). В рамках соглашения Канберра, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией.