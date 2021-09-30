Эрдоган считает необходимым выполнить договоренности с РФ о курдских отрядах в Сирии

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым выполнить достигнутые с Россией договоренности о присутствии курдских отрядов в ряде регионов Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета, возвращаясь с переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Продуктивный разговор за закрытыми дверями. Путин и Эрдоган встретились в Сочи

На эту тему

"Необходимо выполнить договоренности, достигнутые с Россией о прекращении присутствия террористической организации РПК/СНС (Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны", признанные Анкарой террористическими) в этих регионах", - приводит в четверг агентство Anadolu слова Эрдогана.

Согласно утверждениям Эрдогана, на встрече с Путиным он "особо подчеркнул проблему присутствия РПК и СНС в Москве".