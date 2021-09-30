Талибы призвали Турцию участвовать в проектах по восстановлению и развитию Афганистана

ТЕГЕРАН, 30 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного афганского правительства мулла Абдул Гани Барадар обратился к Турции с призывом принять участие в реализации проектов по восстановлению и развитию Афганистана. Это произошло, как сообщается на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Twitter , в четверг в Кабуле в ходе встречи с послом Турции Джихадом Эргинаем

Как отмечается в сообщении, "Барадар подчеркнул, что между двумя странами сохраняются положительные взаимоотношения, и призвал [Турцию] к [участию в] реализации проектов по восстановлению и развитию [Афганистана] на всей территории страны".

В свою очередь глава турецкого диппредставительства подтвердил, что его страна "ожидает установления стабильности в Афганистане и открыта к сотрудничеству в различных сферах", в том числе в вопросе реконструкции и обеспечения безопасности аэропорта Кабула.

Ранее в сентябре турецкий посол уже неоднократно встречался с представителями новых афганских властей. Так, в среду, как информировал афганский телеканал 1TV, он провел переговоры с министром торговли и промышленности во временном правительстве талибов Нуриддином Азизи, обсудив с ним укрепление торговых отношений между Турцией и Афганистаном.