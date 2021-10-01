В Пентагоне не обеспокоены возможностью получения Россией вооружений США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс считает, что у американской стороны нет причин опасаться возможности получения Россией, Китаем или какими-либо террористическими группировками вооружений, оставленных военными США в Афганистане. Об этом она заявила в пятницу, выступая по видеосвязи на мероприятии, организованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований.

"Я не беспокоюсь об этом", - сказала она, отвечая на вопрос, вызывает ли это опасения у властей США. Хикс выразила уверенность в том, что "военные США и другие представители властей проделали серьезную работу", чтобы этого не допустить.

Как она отметила, "военное снаряжение, предназначенное специально для США", было вывезено из Афганистана или выведено из строя. "Мы сделали так, что его нельзя применять", - констатировала Хикс. Говоря о военной технике, которую использовали афганские военные, она сказала: "Я бы особо подчеркнула, что в этой категории не было новейшей техники. Снаряжение, которое американцы посчитали бы новейшим, среди того, что мы вывезли или вывели из строя".

"Конгресс запросил у нас полный отчет об этом. Мы в полной мере готовы к этому", - сказала заместитель шефа Пентагона. "Мы работаем над тем, чтобы предоставить эту информацию", - добавила она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в сентябре выступил с утверждением, что американские вооружения и военная техника, попавшие в руки движения "Талибан" (запрещено в России), не представляют угрозы соседствующим с Афганистаном государствам. Во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США он заверил, что значительная часть оставшейся в Афганистане американской техники "не может функционировать или вскоре перестанет функционировать, так как ее нужно обслуживать".

Радикальное движение "Талибан развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.