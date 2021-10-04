{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Саакашвили в Грузии
Обновлено 

Митинг сторонников Саакашвили у тюрьмы в Грузии завершился без эксцессов

Организаторы сообщили, что подобные демонстрации будут проходить и дальше

ТБИЛИСИ, 4 октября /ТАСС/. Акция сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения завершилась в Грузии. Об этом в понедельник сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи".

На эту тему
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

На митинге, который проходил около тюрьмы города Рустави, где находится Саакашвили, прозвучал гимн Грузии, после чего организаторы поблагодарили собравшихся, сообщив им, что подобные демонстрации будут проходить и дальше.

Несколько сотен членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонников проводили митинг у стен тюрьмы с 15:00 (14:00 мск). Звучали призывы к грузинским властям и международному сообществу с требованием освободить бывшего лидера страны. Возле пенитенциарного учреждения были усилены наряды полиции, подходы к тюрьме были ограждены специальными барьерами. Демонстрация носила мирный характер.

"Для Михаила Саакашвили является честью находиться там [в тюрьме]. Я уверен, что для Михаила Саакашвили является честью знать, что у него есть сотни тысяч сторонников, которые его поддерживают, в том числе и те, которые не являются сторонниками "Единого национального движения". Я уверен, что самопожертвование не пройдет бесследно", - сказал журналистам глава "Национального движения", кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия перед акцией.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Позже прокуратура сообщила, что в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также арестован владелец тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент.

В новость внесены изменения (17:05 мск) - добавлена информация о завершении митинга.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
МВД Белоруссии: власти РФ не позволили Можейко вылететь из Москвы в третью страну
Читать полностью