Митинг сторонников Саакашвили у тюрьмы в Грузии завершился без эксцессов

ТБИЛИСИ, 4 октября /ТАСС/. Акция сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения завершилась в Грузии. Об этом в понедельник сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи".
На митинге, который проходил около тюрьмы города Рустави, где находится Саакашвили, прозвучал гимн Грузии, после чего организаторы поблагодарили собравшихся, сообщив им, что подобные демонстрации будут проходить и дальше.
Несколько сотен членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонников проводили митинг у стен тюрьмы с 15:00 (14:00 мск). Звучали призывы к грузинским властям и международному сообществу с требованием освободить бывшего лидера страны. Возле пенитенциарного учреждения были усилены наряды полиции, подходы к тюрьме были ограждены специальными барьерами. Демонстрация носила мирный характер.
"Для Михаила Саакашвили является честью находиться там [в тюрьме]. Я уверен, что для Михаила Саакашвили является честью знать, что у него есть сотни тысяч сторонников, которые его поддерживают, в том числе и те, которые не являются сторонниками "Единого национального движения". Я уверен, что самопожертвование не пройдет бесследно", - сказал журналистам глава "Национального движения", кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия перед акцией.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Позже прокуратура сообщила, что в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также арестован владелец тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент.
В новость внесены изменения (17:05 мск) - добавлена информация о завершении митинга.