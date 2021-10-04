Премьер Японии примет виртуальное участие в саммите G20

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в онлайн-формате принять участие в предстоящем в конце октября саммите Группы двадцати. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио.

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"Я осознаю важность саммита G20 и конференции COP26 для мирового сообщества. В данном случае возможно принять участие дистанционно. Я хотел бы продемонстрировать присутствие Японии с помощью таких технологий", - сказал он.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита "двадцатки" по Афганистану 12 октября.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) запланирована в Глазго с 31 октября по 12 ноября.