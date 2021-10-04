Японский премьер за номером 100. Новым главой правительства стал потомственный политик

Выборы премьер-министра в парламенте Японии — ритуал, отточенный десятилетиями, в котором все детали были разработаны еще в начале прошлого века. Депутаты от руки вписывают имя своего избранника в бумажный бюллетень, складывают его определенным образом и под взаимные поклоны выстраиваются в живую очередь к урне для голосования. Этот лакированный черный ящик устанавливают на месте трибуны для выступлений, и члены нижней палаты движутся к нему по часовой стрелке, а депутаты верхней палаты — наоборот.

Любителям японской политики сегодня, в сущности, оставалось только следить за правильностью исполнения этих церемоний, поскольку реальной интриги в парламентском голосовании не было: заранее было известно, что его победителем и 100-м премьером в истории страны станет 64-летний бывший глава МИД Фумио Кисида, который только что выдержал куда более тяжелое испытание. 29 сентября ему удалось победить на несравнимо более драматичных выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, которая имеет в парламенте устойчивое большинство. Соперником Кисиды был крайне амбициозный, острый на язык и склонный к резким поступкам министр по проблемам вакцинации 58-летний Таро Коно, также ранее занимавший посты главы МИД и министра обороны. По опросам общественного мнения, он далеко опережал всех претендентов на высший пост в партии по уровню поддержки и среди простых избирателей, и среди рядовых членов ЛДП.

Однако выборы лидера правящей в Японии партии своеобразны: в них одинаковое количество голосов имеют и 380 депутатов парламента от ЛДП, и представители ее региональных организаций, объединяющих 1,1 млн человек. В первом туре, как и ожидалось, никому не удалось получить большинства, а во втором ситуация еще больше изменилась. Голосовали все те же 380 депутатов от правящей партии и только 47 выборщиков от ее местных организаций — по одному от каждой префектуры страны. И тут с разгромным счетом победил Кисида, хотя, повторимся, он сильно уступал своему сопернику Коно по популярности среди рядовых членов партии.

Однако его безоговорочно поддержала партийная номенклатура и либерал-демократы в парламенте, которые сделали выбор в пользу предсказуемости нового лидера. Дело в том, что Кисида — классический центрист в лагере консерваторов, сторонник умеренности и компромиссов, который сумел установить прочные доверительные отношения практически со всеми тяжеловесами в ЛДП. Его биография и политический путь словно списаны из работы, исследующей типичную карьеру успешного либерал-демократа.

Элитная семья

Новый премьер родился в семье элитных профессиональных политиков — дед стал депутатом парламента еще до начала Второй мировой войны и сохранил этот пост после поражения Японии. Отец был одним из руководителей Министерства внешней торговли и промышленности, штаба послевоенного японского экономического возрождения, а затем, подобно многим высокопоставленным бюрократам, также избрался в парламент от ЛДП. Родина клана Кисиды — Хиросима, там находится и избирательный участок нового премьера, что оказало некоторое воздействие на его политическую деятельность. Кстати, несколько родственников победителя выборов были облучены в результате американской атомной бомбардировки в августе 1945 года.

После окончания школы Кисида три раза проваливался на экзаменах в самый престижный в стране Токийский университет, но затем все же закончил юридический факультет одного из лучших японских частных университетов Васэда. Он пять лет работал в крупном банке, занимался проблемами банкротств и кредитования, чтобы, как говорится, лучше узнать жизнь. Однако затем в соответствии с канонами либерал-демократов стал секретарем у своего отца-парламентария, погрузившись в закулисные дела консервативной политики. В 1993 году впервые избрался в ключевую нижнюю палату парламента от Хиросимы и постепенно стал шаг за шагом получать все более важные посты в кабинетах министров, формируемых либерал-демократами.

До нынешнего избрания на пост премьера пиком его карьеры было кресло главы МИД, которое он занимал с 2012 по 2017 год — дольше всех в послевоенной японской истории. После этого Кисида стал главой Политического совета правящей партии, затем покинул его и стал готовиться к прорыву на место премьера.

Главная цель — всеобщие выборы

Про Кисиду говорят, что у него почти нет политических врагов. Многим нравится, что новый лидер склонен слушать партнеров, избегает резких заявлений и обидных замечаний. В то же время японские журналисты констатируют, что Кисида лишен политической яркости и харизмы, он не отличается чувством юмора, его речи правильны и скучноваты.