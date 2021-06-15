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Японкам не дают продвигаться по службе. Как разделение ролей в семьях мешает работе

ГОЛОВНИН Василий
ГОЛОВНИН Василий 
Руководитель представительства ТАСС в Японии
Василий Головнин — о попытках властей уравнять шансы женщин и мужчин на карьерной лестнице

Многострадальной токийской Олимпиаде в самом начале нынешнего года пришлось пережить кроме пандемии COVID-19 еще одно трудное испытание — с позором был вынужден уйти в отставку председатель ее оргкомитета, бывший премьер-министр и весьма влиятельный политик Ёсиро Мори. Причина была неожиданной: на одной из встреч он пустился в рассуждения о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях чертовски затягивает время их заседаний. Дамочки, мол, любят поболтать и вообще друг с другом соперничают — если одна выступила с речью, то и другой надо.

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Громкая отставка.

Экс-премьер потом уверял, что не имел в виду ничего плохого, но шум уже поднялся. Его слова осудили все средства массовой информации, депутаты парламента и даже деятели правительства во главе с нынешним премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Мори-сан был вынужден с покаянными поклонами и извинениями покинуть почетный пост, а сама эта история отразила весьма противоречивую ситуацию с женским равноправием в стране.

"Дура-жена" ушла в прошлое?

Старички, учитывая, что японцы удерживают мировые рекорды по долголетию, еще порой потихоньку рассуждают между собой о том, "что место бабы на кухне", однако в целом на бытовом уровне в Японии давно установилось, пожалуй, полное гендерное равноправие. Ушла в прошлое картина, когда жена должна была на улице семенить на пару шагов позади своего важно шагающего мужа, который не пренебрегал назвать ее "гусай", "моя дура-жена". Нынешние японки — люди решительные и самостоятельные, и весьма раскованны.

© Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Парламентские партии в своей агитации обращают на женщин особое внимание — согласно опросам, представительницы прекрасного пола больше мужчин, например, интересуются выборами, следят за прессой и зачастую весьма резко высказывают свое мнение. Однако малейшее пренебрежительное слово в их адрес означает чуть ли не немедленную карьерную смерть для любого политика.  

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Но есть проблема, которая в начале июня текущего года заставила парламент страны единогласно принять закон о расширении участия женщин в политической жизни. Он дополняет ранее утвержденные акты, призванные обеспечить их продвижение на руководящие посты и вообще дать представительницам прекрасного пола больше возможностей для продолжения работы после выхода замуж и рождения ребенка.

По данным отчета Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2020 год, Япония занимает 121-е место из 153 в Глобальном индексе гендерного разрыва — при этом в 2012 году страна находилась на 101-й строчке. Главная причина столь незавидного положения проста: японок относительно немного среди высшего менеджмента и в политической элите.

Ключ к будущему Японии

Доля женщин среди депутатов ключевой нижней палаты парламента составляет сейчас 10%, а в местных органах власти — 14,3%. Они занимают примерно 15% руководящих должностей в частных компаниях и госучреждениях Японии. 

Это в три раза больше, чем 20 лет назад, но все равно заметно меньше, чем во всех других развитых странах и во многих соседних государствах Восточной Азии. Положение с гендерным равенством там улучшается быстрее, что и сдвигает Японию ниже в списке ВЭФ.

Кстати, принятие законов для изменения ситуации диктуется вовсе не досужими гуманистическими рассуждениями о необходимости равноправия, а жесткими экономическими причинами. Дело в том, что в Японии категорически не хватает рабочих рук: детей рождается все меньше, население стареет, и граждане в возрасте старше 65 лет уже составляют почти 30% жителей страны. В этих условиях привлечение женщин на работу, предоставление им там новых возможностей многие эксперты считают ключом к будущему страны, что может встряхнуть национальную экономику.

Будет ли женщина-премьер?

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Женщины в Японии имеют прекрасное образование, они умны, но при этом скованы обстоятельствами: выход замуж и рождение ребенка, как правило, ставят точку на карьере, заставляя оставить работу. Конечно, это создает замкнутый круг, поскольку начальство не рассматривает девушек как надежный кадровый резерв — зачем их продвигать, если они в любой момент могут выскочить замуж и все бросить. К примеру, некоторое время назад в японской столице приключился скандал: Токийский медицинский университет, как выяснилось, занижал на вступительных экзаменах баллы девушкам. Причина прозаична — статистика показывала, что дипломированные врачи-женщины часто покидали работу, что приводило к проблемам с кадрами.

С другой стороны, в Японии много энергичных женщин, рвущихся активно работать и после создания семьи. По подсчетам экспертов, по меньшей мере 2,2 млн из них готовы в короткие сроки выйти на службу. Можно предполагать, что на самом деле таких женщин гораздо больше. Мешают им вновь начать работать и подключиться к карьерному росту семейные заботы — маленькие дети или пожилые родители. В Японии с ее дороговизной очень немногие могут позволить себе нанять няньку или домработницу. Существует и большая нехватка детских садов: их открыть и содержать очень непросто, действуют крайне жесткие критерии безопасности, нормы по обеспечению для них благоприятной экологии и т.д.

Вот над этим и пытаются работать японские власти, принимая законы, призванные облегчить женщинам возможность сочетать семейную жизнь с карьерой в частной фирме, участием в политике или даже с постом в правительстве. Но дело идет медленно, хотя японцы морально давно готовы к большим переменам. Опросы регулярно показывают, что они не прочь, например, увидеть энергичную современную даму в кресле премьер-министра страны.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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