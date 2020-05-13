Кто сегодня моет посуду, или Почему женщины до сих пор делают больше мужчин по дому

Исследование было проведено кафедрой народонаселения экономического факультета университета. О результатах первого детального анализа распределения домашних обязанностей у представителей разных полов в современной России ТАСС рассказала руководитель исследования Ирина Калабихина, заведующая кафедрой, реализовавшей проект.
"Во многих странах бремя домашней работы главным образом остается на женских плечах, несмотря на растущую активность женщин на рынке труда. Существует даже термин "незавершенный гендерный переход", чтобы описать ситуацию, когда более высокий уровень занятости женщин не приводит к росту ответственности мужчин за ведение домашнего хозяйства и заботу о детях и престарелых родственниках", — рассказала порталу ученый.
По ее словам, такая ситуация характерна для многих стран, но все же степень гендерных различий в распределении труда варьируется в зависимости от социальной политики и общественных норм в конкретном государстве.
Среди развитых стран ОЭСР разница между "женским" и "мужским" временем, потраченным на ведение домашнего хозяйства и уход за близкими родственниками, сильно отличается. По данным статкомитета ОЭСР, в Японии женщины тратят в 5,5 раза больше времени на работу по дому, в Южной Корее — в 4,5 раза. И даже в странах Южной Европы (Греция, Италия) — в 2,3–2,7 раза.
"Важно, что и рождаемость в этих странах относительно низкая. Например, В Южной Корее суммарный коэффициент рождаемости упал до 0,92 ребенка на одну женщину в прошлом году, по данным официальной статистики. Это говорит о том, что женщины не хотят взваливать на себя еще больше обязанностей после рождения второго ребенка, и даже на первого уже решаются не все из них", — пояснила эксперт.
Но есть страны, в которых гендерный разрыв в домашнем труде небольшой и составляет 1,3–1,5 раза, указала профессор. Это Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Канада, Нидерланды, Эстония (в порядке возрастания разрыва). "В этих странах давно реализуется политика family-work balance — баланса между семьей и работой, и гендерное равенство в разных жизненных обстоятельствах рассматривается как инструмент повышения качества жизни граждан. И это работает и на демографию — рождаемость в странах Северной Европы близка к двум детям на одну женщину", — рассказала Калабихина.
Сухие цифры
Исследование МГУ основано на результатах наблюдения, проведенного Росстатом. В опросе принимали участие 10 тыс. семей на территории всех субъектов РФ. Респонденты заполняли анкеты и дневники использования времени, где указывали в том числе траты на выполнение домашних обязанностей, уход за близкими и досуг.
Результаты работы показали, что российские женщины во всех возрастных группах тратят больше времени на ведение домашнего хозяйства по сравнению с их партнерами как в будни, так и в выходные. Больше всего же хозяйством занимаются женщины в возрасте от 24 до 36 лет, что соответствует времени рождения детей и, при прочих равных, приводит к росту объема домашних обязанностей, ложащихся на плечи молодых мам. А также дамы в возрасте от 53 до 60 лет, что объясняется выходом на пенсию и, как следствие, увеличением объема свободного времени, которое женщины часто расходуют на выполнение обязанностей по дому.
Тем не менее российские мужчины, в отличие от западных и восточных, увеличивают свой вклад в домашнюю работу с возрастом — с 50 минут в день в возрасте 20–29 лет до двух часов — в возрасте старше 60 лет.
"Такую ситуацию можно объяснить тем, что в младшей возрастной группе мужчина чаще является основным источником дохода в паре. При этом в нерабочее время он готов забрать часть работы по дому на себя. Это говорит об изменении гендерных отношений", — пояснила Калабихина.
Есть надежда на то, что эта тенденция будет развиваться и пары в молодых поколениях станут дружнее участвовать в уходе за детьми и ведении домашнего хозяйства. К примеру, в выходные дни молодые пары действительно делят труд более справедливо, чем в будни.
Кроме того, на основе данных по 28 странам, и в том числе и по России, ранее исследователи подтвердили, что распределение домашней работы более равномерно в парах, которые состоят в незарегистрированных отношениях, по сравнению с теми, кто официально узаконил свои отношения.
Рабочий график и зарплата
Наличие занятости и количество часов, которые партнеры уделяют оплачиваемой работе, значимо влияют на распределение между ними домашних обязанностей. Чем больше часов женщина уделяет основной работе, тем меньше становится разница в затратах времени на домашнюю работу между ней и ее партнером. Если же женщина работает неполный рабочий день, то в течение рабочей недели нагрузка на нее по домашнему хозяйству растет.
Исследование также показало, что, если мужчина ищет работу либо уже вышел на пенсию, его затраты времени на работу по дому в будни увеличиваются на 1,5 часа. Однако в выходные абсолютная разница в затратах времени на домашнюю работу между его супругой и ним не так ощутима.
Разница в уровне доходов партнеров также оказывает значимое влияние на распределение домашних обязанностей между партнерами в будни и не оказывает значимого влияния в выходные дни.
Тем не менее, как пояснила Калабихина, продолжают играть свою роль социокультурные традиции: "Даже если оплачиваемая занятость женщин является основным источником дохода семьи, домашняя работа остается ответственностью женщин".
Дело техники
Наличие "трудосберегающих технологий", таких как микроволновая печь, стиральная машина или холодильник, не ведет к существенным сдвигам в части распределения времени, затрачиваемого на домашнюю работу между партнерами. Это объясняется тем, что эти технологии давно вошли в жизнь российских домохозяйств и распространены повсеместно.
По данным Росстата, опубликованным в 2015 году, холодильник есть у 99% семей, стиральная машина — 94%, микроволновка — 60%, посудомоечная машина — 6% семей.
В то же время, как отмечает автор исследования, "когда в домохозяйстве появляется малодоступная техника, она дает существенную экономию времени, затрачиваемого на работу по дому. Новый бытовой прибор даже может стать мотивом вовлечения мужчин в домашние дела. Это связано с тем, что труд становится легче, чище, а мужчин привлекают технические "игрушки". В любом случае вклад в домашнюю работу становится более равномерным".
Наличие легкового автомобиля у семьи сокращает разрыв между партнерами во времени, затрачиваемом на работу по дому. Это объясняется тем, что люди начинают делать больше домашних дел вместе, например едут за продуктами. Да и просто тратят меньше времени на покупки с помощью автомобиля, закупая какие-то товары впрок.
А вот спутниковое телевидение дома приводит к тому, что мужчины, приходя с работы, вместо помощи своим партнершам предпочтут посидеть на диване.
Равноправие, но не до конца
По словам Калабихиной, незавершенный гендерный переход в современных российских семьях имеет как экономические, так и социокультурные причины.
"В будние дни женщины живут согласно рациональному правилу, по которому каждый член семьи должен внести свой вклад в общее благосостояние. В выходные дни возвращается чувство вины у "хорошей жены" и "хорошей матери", которая берет на себя основную работу по дому, компенсируя свое отсутствие на этом поприще в будни", — пояснила Калабихина.
Цена такого раздвоения гендерного сознания — нередкое отсутствие досуга у женщин и времени на физическое и моральное восстановление после рабочей недели, отметила эксперт.
Решить эту проблему поможет реализация политики family-work balance, которая уже активно проводится в ряде стран, считает завкафедрой МГУ.
"Меры по совмещению профессиональных и семейных обязанностей присутствуют во многих стратегических документах, касающихся демографической политики, в том числе и в Концепции государственной семейной политики до 2025 года. К примеру, в ней подчеркивается необходимость создания условий для совмещения родительских обязанностей с профессиональной деятельностью", — указала Калабихина.
Она напомнила, что сегодня в рамках нацпроекта "Демография" реализуется строительство новых детских садов, развиваются новые формы занятости, например работа на удаленке. "Но этого мало. Важно также изменить и отношение работодателей к работающим родителям, например, чтобы они предоставляли возможность при необходимости использовать более гибкий график работы — раньше уйти или хотя бы не задерживаться после работы. И самое главное — изменить отношение к домашнему труду и уходу за детьми самих мужчин, чтобы они уважали и разделяли не только труд, который оплачивается, но и выполнение обычных дел дома, на которые уходит также много времени", — уверена эксперт.
Кристина Соловьева