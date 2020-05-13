Кто сегодня моет посуду, или Почему женщины до сих пор делают больше мужчин по дому

Исследование было проведено кафедрой народонаселения экономического факультета университета. О результатах первого детального анализа распределения домашних обязанностей у представителей разных полов в современной России ТАСС рассказала руководитель исследования Ирина Калабихина, заведующая кафедрой, реализовавшей проект.

"Во многих странах бремя домашней работы главным образом остается на женских плечах, несмотря на растущую активность женщин на рынке труда. Существует даже термин "незавершенный гендерный переход", чтобы описать ситуацию, когда более высокий уровень занятости женщин не приводит к росту ответственности мужчин за ведение домашнего хозяйства и заботу о детях и престарелых родственниках", — рассказала порталу ученый.

По ее словам, такая ситуация характерна для многих стран, но все же степень гендерных различий в распределении труда варьируется в зависимости от социальной политики и общественных норм в конкретном государстве.

Среди развитых стран ОЭСР разница между "женским" и "мужским" временем, потраченным на ведение домашнего хозяйства и уход за близкими родственниками, сильно отличается. По данным статкомитета ОЭСР, в Японии женщины тратят в 5,5 раза больше времени на работу по дому, в Южной Корее — в 4,5 раза. И даже в странах Южной Европы (Греция, Италия) — в 2,3–2,7 раза.

"Важно, что и рождаемость в этих странах относительно низкая. Например, В Южной Корее суммарный коэффициент рождаемости упал до 0,92 ребенка на одну женщину в прошлом году, по данным официальной статистики. Это говорит о том, что женщины не хотят взваливать на себя еще больше обязанностей после рождения второго ребенка, и даже на первого уже решаются не все из них", — пояснила эксперт.

Но есть страны, в которых гендерный разрыв в домашнем труде небольшой и составляет 1,3–1,5 раза, указала профессор. Это Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Канада, Нидерланды, Эстония (в порядке возрастания разрыва). "В этих странах давно реализуется политика family-work balance — баланса между семьей и работой, и гендерное равенство в разных жизненных обстоятельствах рассматривается как инструмент повышения качества жизни граждан. И это работает и на демографию — рождаемость в странах Северной Европы близка к двум детям на одну женщину", — рассказала Калабихина.

Сухие цифры

Исследование МГУ основано на результатах наблюдения, проведенного Росстатом. В опросе принимали участие 10 тыс. семей на территории всех субъектов РФ. Респонденты заполняли анкеты и дневники использования времени, где указывали в том числе траты на выполнение домашних обязанностей, уход за близкими и досуг.

Результаты работы показали, что российские женщины во всех возрастных группах тратят больше времени на ведение домашнего хозяйства по сравнению с их партнерами как в будни, так и в выходные. Больше всего же хозяйством занимаются женщины в возрасте от 24 до 36 лет, что соответствует времени рождения детей и, при прочих равных, приводит к росту объема домашних обязанностей, ложащихся на плечи молодых мам. А также дамы в возрасте от 53 до 60 лет, что объясняется выходом на пенсию и, как следствие, увеличением объема свободного времени, которое женщины часто расходуют на выполнение обязанностей по дому.