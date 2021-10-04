Киев подтвердил переговоры о создании военной учебной миссии ЕС на Украине

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Европейский союз и Киев обсуждают возможность создания военной учебной миссии на Украине прежде всего с целью повышения профессиональной подготовки военнослужащих. Об этом в понедельник сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Он отметил в комментарии изданию "Европейская правда", что Киев и Брюссель обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия, в том числе и такую миссию. "Одна из возможных опций - начало военно-учебной миссии Евросоюза на Украине. Такая миссия могла бы охватить сферы, пока не охваченные EUAM (Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины, существует с декабря 2014 года - прим. ТАСС). Прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются", - заявил Николенко.

3 октября немецкая газета Welt am Sonntag сообщила со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы ЕС, что Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии на Украине. Как отмечает издание, такой шаг стал бы "выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе", а также в свете ситуации с Крымом. По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

ЕС пока не подтвердил подготовку военно-учебной миссии. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в понедельник заявила, что ЕС изучает "пути укрепления устойчивости" Украины, в том числе обсуждает возможные меры поддержки страны.

В России же заявили, что появление военной учебной миссии ЕС на Украине вызовет много вопросов. "Против кого будут "учить" европейские инструкторы, и кто будет их "учениками"? Прикрываясь мифической "российской агрессией", Украину, таким образом, могут превратить в полигон для новых военных провокаций в отношении России на радость русофобам всех мастей", - считает председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.