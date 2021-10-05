Госсовет Ливии отклонил закон об избрании депутатов

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Высший государственный совет Ливии отклонил во вторник одобренный Палатой представителей закон об избрании депутатов и обвинил парламент в попытке срыва выборов. Об этом, как передает телеканал Libya Al Ahrar, заявил Мухаммед Абдель Насер, официальный представитель совета, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем представителями исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

"Принятие закона является нарушением политического соглашения, включенного в Конституционную декларацию, - сказал он. - Мы возлагаем на парламент ответственность в случае переноса даты или срыва выборов в результате односторонних действий без учета политического соглашения".

Накануне парламент Ливии единогласно принял законопроект о выборах депутатов парламента. Голосование по долгожданному документу неоднократно откладывалось. Первоначально депутаты должны были принять его еще неделю назад, но проект был вновь передан в спецкомитет на проработку. Еще до утверждения законопроект получил одобрение Высшего государственного совета Ливии.

В начале сентября парламент принял закон о выборах президента путем прямого голосования, против которого выступил государственный совет. Камнем преткновения стала статья, дающая право военным баллотироваться на высший государственный пост, что, как уверено большинство в Ливии, открывает путь к выдвижению фельдмаршала Халифы Хафтара, который уже временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией. В этой связи совет призвал отложить президентские выборы до 2023 года из-за невозможности их проведения в нынешних условиях.

Парламентские и президентские выборы запланированы на 24 декабря. Разработка и принятие соответствующей законодательной базы были главным условием их проведения.

Ливийское политическое соглашение было подписано в конце 2015 года и предусматривает создание в Ливии временных органов управления, а также прописывает распределение постов в высших органах власти.